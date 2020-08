Se billedserie Kenneth Beyer og Kalundborg sikrede sig sejren over Asnæs i anden halvleg. Foto:Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

KGB slog til i anden halvleg

Lokalsport Nordvestnyt - 24. august 2020

Kalundborg kunne ikke få spillet til at fungere i første halvleg i weekendens serie 2-kamp mod Asnæs. De havde svært ved at skabe chancer, og det var Asnæs, der scorede kampens første mål, da forsvarsspilleren Mathias Bergstrøm kastede sig ned efter bolden ved et hjørnespark og prikkede den ind til 0-1.

Kort efter scoringen kom Kalundborg til en af deres få muligheder i første halvleg, hvor Andreas Andersen havde en friløber, som Asnæs' målmand på flot vis fik reddet.

I anden halvleg bragte Kalundborg den 17-årige Frederik Herløv på banen, og han fik fra start af sat sit brag på kampen. Få sekunder inde i anden halvleg kom han frem til afslutning, som blev reddet af målmanden i første omgang, men som Sean Karalic sparkede ind til 1-1 på riposten. Kort efter var den unge Kalundborg-spiller afgørende igen, da han sendte et indlæg ind i feltet, som en Asnæs-forsvarer gled ned efter og ramte med hånden, hvilket resulterede i et straffespark til hjemmeholdet. Fra ellevemeterpletten fik Sean Karalic scoret sit andet mål i kampen, og fem minutter inde i anden halvleg havde Kalundborg vendt 0-1 til en 2-1-føring.

Indskiftningen af Frederik Herløv havde virkelig vendt op og ned på tingene, og efter 55 minutter lagde han op til Kenneth Beyers 3-1-mål. Efter 60 minutter lagde Frederik Herløv endnu en gang op til et mål af Kenneth Beyer, der scorede til slutresultatet 4-1.

- Første halvleg var skuffende fra vores side. Vi slog for mange lange bolde, og vi var ikke gode nok til at få spillet bolden rundt. Det blev vi bedre til i anden halvleg, og de første 20-25 minutter efter pausen var vi helt fantastiske. Da vi først begyndte at spille bolden rundt var vi bedre end Asnæs, sagde Kalundborg-træner Bo Sørensen.

To dobbelte målscorere Kalundborgs to spydspidser Sean Karalic og Kenneth Beyer blev begge dobbelt målscorere, og der er ingen tvivl om, at Bo Sørensen sætter pris på sine to angribere.

- I Sean Karalic og Kenneth Beyer har jeg en duo uden lige. De har begge tidligere spillet på et niveau, der var højere end serie 2. Modstanderne ved, at de ikke skal give Beyer mere end en halv meters plads, for hvis de gør det, kommer han til at score, og det er dejligt at have sådan en spiller, udtaler Kalundborg-træneren.

På søndag møder kalundborgenserne Roskilde Boldklub.

- Jeg glæder mig til på søndag. Man ved aldrig helt, hvad Roskilde kommer med, men vi skal helt sikkert gå ud og søge sejren. På søndag skal vi præstere over 90 minutter, for hvis vi spiller en første halvleg som den mod Asnæs, kommer vi i problemer, sagde Bo Sørensen.

I Asnæs-lejren ærgrede de sig over den måde, anden halvleg startede på.

- Vi spillede en god første halvleg, hvor vi holdt Kalundborg fra at komme til de store chancer. I pausen snakkede vi om at fortsætte med at spille, som vi havde gjort i de første 45 minutter, men det lykkedes ikke for os. Den tidlige scoring i anden halvleg satte sig på os mentalt, og de første 20-25 minutter af anden halvleg var en katastrofe fra vores side. Vi kom simpelthen til at stå alt for defensivt. Kalundborg vandt fortjent, og specielt deres angriber Kenneth Beyer skabte problemer for os. Han er nok rækkens bedste angriber, sagde Asnæs-træner Christian Mainz Møller.

På onsdag møder Asnæs Undløse på hjemmebane, og Asnæs-træneren er overbevist om, hvad der skal til, hvis de skal undgå en gentagelse af lørdagens kamp mod Kalundborg.

- Vi skal holde dampen igennem 90 minutter og ikke kun 45 minutter, som vi gjorde i dag, lød det fra Christian Mainz Møller.

Kampen i tal Kalundborg GB-Asnæs 4-1 (0-1)

25. minut 0-1: Mathias Bergstrøm, 46. minut 1-1: Sean Karalic, 50. minut 2-1: Sean Karalic (straffespark), 55. minut 3-1: Kenneth Beyer, 60. minut 4-1: Kenneth Beyer.