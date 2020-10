KGB i samarbejde med FCK

Kalundborgs ungdomsformand Carsten Brøgger viser en FCK-trøje frem efter at have underskrevet en samarbejdsaftale med klubben. Foto: Kalundborg GB

Lokalsport Nordvestnyt - 12. oktober 2020 kl. 15:31 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Fodbold: For få måneder siden blev den tidligere ungdomstræner i Kalundborg GB Kristoffer Johansen ansat som Head of Education and Welfare i F.C. København. Og nu bliver båndene mellem de to klubber tættere.

Torsdag underskrev klubberne en samarbejdsaftale. Og i Kalundborg mener man, at det er KGB, der får mest ud af den aftale. Også selv om der ikke er en eneste krone i aftalen.

- Jeg kan godt lide, at der er meget trænerudvikling i aftalen. Vi har haft en aftale tidligere, og nu laver vi en samarbejdsaftale igen. Det er meget spændende at få noget sparring, og vi får mulighed for at se deres trænings set up, siger formanden for Kalundborg GB Jesper Aagaard.

Klubbens ungdomsformand er også glad for aftalen, som ikke er tidsbestemt, men gælder indtil den bliver opsagt.

KGB forpligter sig ikke til nogen spillestil eller træningssystem, og FC København får ikke førsteret til ungdomsspillere eller lignende. Og i KGB ser man det udelukkende som en måde at få styrket sine ungdomstrænere.

- Der er ikke så meget glamour over det. Det handler om at dygtiggøre vores trænere. De kommer ud til nogle træninger, men det er vores egne trænere, der står for træningerne.Og så er der nogle bløde værdier, som at vi kan komme ind at se nogle kampe, siger ungdomsformand Carsten Brøgger Hansen.