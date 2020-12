Julekalender 1. december

VHG/Dragsholm var bundhold, men havde alligevel held til på udebane at presse Isøre, selv om hjemmeholdet endte med at vinde 28-26. Christian Madsen gjorde det med sit fjerde mål i træk og femte i alt til 28-25 og lukkede reelt kampen.

I begyndelsen af 2004 besluttede VHG/Dragsholm at fusionere med Quick 70, der selv var en fusion mellem Hjembæk, Svinninge, Gislinge og Kundby dannet i 1970. De to klubbers kvindehold var allerede smeltet sammen og var i gang med anden sæson under navnet Lammefjorden. Det endte også med at blive navnet på den nye klub, selv om man i første omgang gik efter Quick Dragsholm.