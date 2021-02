Undløse Boldklub har fået lavet en klubøl i anledning af, at klubben fylder 120 år. Foto: Undløse Boldklub

Jubilæumsskål i eget øl

Lokalsport Nordvestnyt - 05. februar 2021 kl. 19:55 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Undløse Boldklub fylder 120 år, og i den anledning har klubben valgt at få lavet sin egen øl.

- Vi synes det var en rigtig sjov og anderledes måde, at lave noget specielt til vores medlemmer, fortæller formand Jimmi Vaarskov.

Klubben mener selv, at det kun er få danske klubber, der har deres egen øl, og kigger i stedet mod Champions League for at finde klub-øl.

Køberne af øllen støtter samtidig klubben, selv om den fortæller, at overskuddet er begrænset, og at den primært ser øllen som en sjov gimmick.

- I stedet for de klassiske skrabelodder, lodsedler og hvad der ellers bliver solgt rundt omkring i de danske fodboldklubber, så ville vi gerne prøve noget andet. Og når muligheden for at skabe et så unikt produkt opstår, så slår man til, fortæller Jimmi Vaarskov.

Det er Fantombryg, der har brygget øllen. Det er en økologisk IPA, og ifølge formanden er smagen i top.

- Vi er meget tilfredse med at øllen er blevet så flot og unik, som den er. Det kan godt være at vi kun er en lille klub, men på det her område er vi helt fremme blandt de allerstørste i verden, og det er både hvad angår udseende og smag, siger Jimmi Vaarskov.