Jesper Hansen fra Svebølle sikrede mandag Danmark den første medalje ved OL i Tokyo, da han vandt sølv i skeetskydning. Foto: Scanpix Foto: Søren Romme Christoffersen/Mast Irham/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Jesper Hansen sikrer Danmarks første medalje Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jesper Hansen sikrer Danmarks første medalje

Lokalsport Nordvestnyt - 26. juli 2021 kl. 11:10 Af Ritzau og Christian Dahl Kontakt redaktionen

Den første danske medalje ved OL i Tokyo er i hus.

Skeetskytten Jesper Hansen fra Svebølle kan rejse hjem fra Tokyo med en sølvmedalje efter et OL, der startede skidt, men endte lykkeligt for et af Danmarks største medaljehåb ved legene.

- Det var en fantastisk finale. Jeg smider en på stand fire, men jeg kommer tilbage på sporet. Jeg smider så en til sidst, og så går gassen af ballonnen, sagde Jesper Hansen efter medaljeoverrækkelsen til den forsamlede presse.

Danskeren missede fem ud af de 60 skud undervejs i finalen. Tre af forbierne kom dog så sent i konkurrencen, at de kunne ikke fravriste danskeren en sølvmedalje, og samtidig var forbierne uden betydning for guldmulighederne.

Amerikaneren Vincent Hancock var nemlig suveræn, da han vandt OL-guld for tredje gang i karrieren. Blot en enkelt gang undervejs måtte amerikaneren se langt efter støvet, der indikerer en fuldtræffer.

Olympisk rekord

Vincent Hanscock er den første til at vinde tre OL-guldmedaljer i skeetskydning, og med 59 duer i finalerunden satte han ny olympsk rekord. Jesper Hansens danske finalerekord er på 58 duer. I Ol-finalen ramte han 55.

Jesper Hansen var den af de seks finalister med den laveste rangering fra kvalifikationen og var derfor tvunget til at få flere fuldtræffere end konkurrenterne for at undgå eliminering undervejs i finalen. I tilfælde af lige mange træffere, ville den dårligste fra kvalifikationen nemlig blive sorteret fra.

Efter de første 20 skud havde danskeren skudt sig op på fjerdepladsen med 19 fuldtræffere, men de tre foran ham havde alle skudt fejlfrit.

I den næste serie på ti skud skød danskeren fejlfrit og var pludselig på en delt førsteplads.

Siden klemte han sig også ind blandt de tre bedste og var sikker på karrierens første olympiske medalje. Herfra var det blot et spørgsmål om medaljens karat.

På skud nummer 44 missede den 40-årige dansker dog, hvilket gav Vincent Hancock en overhånd i forhold til guldmedaljen. Men da Abdullah Al-Rashidi fra Kuwait også missede et skud, var sølvmedaljen sikker.

Der kom dog ikke for alvor spænding om guldet til sidst, men smilet på Jesper Hansens læber indikerede en meget tilfreds dansk sølvvinder.

Inden de sidste 10 duer havde han kun misset to, mens Vincent Hancock havde misset en. Da Jesper Hansen ramte forbi på den fjerde af de sidste 10 finaleduer, var løbet reelt kørt. Hancock missede slet ikke på de sidste 10, mens Jesper Hansen også missede sin sidste due, hvor guldet dog var afgjort.

Svær kvalifikation

Det var dog tæt på, at han slet ikke var kommet i finalen. Søndag missede han nemlig tre duer i kvalifikationen. Derfor var han kun nummer 19 inden anden kvalifikationsdag. Her ramte han dog alle duer og kom i en omskydning, hvor seks skytter skulle fordele de sidste tre finalepladser imellem sig.

- Det har været to rigtigt gode dage. Jeg var uheldig i går at komme ud i blæsevejr og modlys, fortalte Jesper Hansen efter finalen.

Det var tredje gang i karrieren, at Jesper Hansen deltog ved OL. Han blev nummer 26 ved OL i London i 2012, og fire år senere blev han nummer fem ved legene i Rio.

Og Jesper Hansen mente da også på forhånd, at han kunne drage fordel af sin OL-erfaring.

- I forhold til første gang er det noget anderledes. Sidste gang var ligesom mit første rigtige OL, hvor jeg havde lært af den første gang. Jeg blev nummer fem, men kunne lige så godt være blevet nummer et eller to. Det set up prøver vi at køre videre på, sagde Jesper Hansen før OL til Nordvestnyt.

I 2013 blev Hansen verdensmester, mens han i 2018 blev europamester.

Han lagde da heller ikke skjul på ambitionerne forud for OL.

- Jeg vil være tilfreds med at komme i finalen. Men er man i finalen, så vil man også gerne have metal med hjem, sagde han kort før OL i et interview med Nordvestnyt.

Jesper Hansen flyver allerede trsdag hjem til Danmark.

relaterede artikler

Dansk skeetskytte udnytter rivalers OL-kollaps 26. juli 2021 kl. 08:06

Jesper Hansen skyder sig langt fra OL-finaleplads 25. juli 2021 kl. 09:27