Jernløses blå håndboldmænd kommer hverken til at optræde i 3. division eller kvalifikationsrækken i den kommende sæson, hvor klubben har trukket de to øverst placerede hold.

Jernløse trækker divisionsholdet

Det betyder, at Holbæk Kommune ikke længere har sit eget herrehold i hverken divisionerne eller kvalifikationsrækken i håndbold. Holbæk Håndboldklub lukkede ned for herreafdelingen, da spillerne tog til Jernløse, og nu har Jernløse også trukket holdet.

Ifølge Michael Huss ville klubben i den kommende sæson drosle ned på antallet af spillere udefra og lave et hold bestående af lokale spillere. Eventuelt suppleret af enkelte spillere udefra. Men det viste sig, at der kun var omkring 11 spillere til rådighed.

- Vi har været ude for at spørge sponsorerne om de kunne finde pengene. Men der er også alt det corona, og det er svært for folk at støtte, når de får hjælpepakker. Der er bare ikke de samme penge som tidligere. Hvis coronaen ikke havde været her, tor jeg ikke, det havde været helt umuligt at finde pengene, fortæller Michael Huss.