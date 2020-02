Jernløse tog point fra tophold

Ude mod Hvidovre, der før kampen var nummer to i rækken, blev det til et enkelt point efter 24-24.

Pointdelingen betyder, at Hvidovre nu indtager førstepladsen foran Nykøbing, og at Jernløse overlader 10. pladsen til Ledøje-Smørum, som dog har samme antal point som Jernløse og en kamp i hånden.

Der var nu heller ikke meget i første halvleg, der tydede på, at Jernløse skulle få point. Spillerne begyndte at skændes indbyrdes, og Hvidovres tophold udnyttede det til at skabe et forspring på fem mål ved pausen.