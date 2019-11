Jernløse tabte ubarmhjertigt

Efter en ekstremt underholdende og jævnbyrdig kamp på højt niveau, ville et uafgjort resultat have været naturligt og retfærdigt, men et par skæbnesvangre aktioner i de sidste sekunder, gjorde, at Jernløses håndboldmænd i håndboldens 3. division løb ind i et af de nederlag, der må være meget svære at komme over. Hjemmeholdet i Jernløsehallen tabte med 25-27 til københavnske BK Ydun, der slog sejren fast få sekunder før tid efter, Jernløse umiddelbart inden havde skudt forbi et tomt mål og dermed forsømt den helt store mulighed for at få et velfortjent point ud af kampen.