Jernløse i problemer mod bundprop

Det blev trods alt til en hjemmesejr på 23-21 og dermed to uhyre vigtige point i bundstriden. Men Himmelev, som er sikre på at ende på sidstepladsen, var med i kampen indtil fem minutter før tid - og bundproppen var flere gange foran.

Her skiftedes holden til at føre. Himmelev kom på 11-12, Jernløse kom på 14-13, og Himmelev kom på 17-18. å fik Himmelev tre dyre udvisninger. Den første udnyttede Jernløse til at ændre 17-18 til 19-18, den anden brugte de til ændre 19-19 til 21-20, og den tredje til at ændre 21-20 til 23-20 fire minutter før tid.