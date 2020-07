KGB?s andel i transferpengene fra Mathias Jensen skal sikre, at klubben kan holde sit aktivitetsniveau, selv om der mangler penge fra den corona-aflyste Lions Cup. Foto: Kenn Thomsen

Jensen-penge kan løse KGB's corona-krise

16. juli 2020

Den aflyste Lions Cup på grund af coronaen kommer til at kunne mærkes økonomisk i Kalundborg GB. Men lommesmerterne kan dulmes af de penge, klubben får for fodboldspilleren Mathias Jensens klubskifter fra FC Nordsjælland til Celta Vigo og Brentford.

Han nåede at spille tre sæsoner som ungdomsspiller i Kalundborg GB, inden han tog til FC Nordsjælland, og der er helt klare regler for, hvor stor en del af kagen klubberne får for at have uddannet spilleren fra 12 års-alderen. Han har også en fortid i Hvidebæk, men der var han for ung til, at klubben får del i pengene.

- Det er fantastisk for en klub som vores. Vi fik omkring 300.000 kroner sidst, og vi får måske stort set det samme nu, siger Kalundborg GB's formand Jesper Aagaard.

Klubben modtager i denne måned sidste afdrag på pengene fra Mathias Jensens skifte til Celta Vigo, og samtidig skal klubben have det første af fire afdrag for hans skifte videre til Brentford.

KGB har valgt at reservere pengene til særlige tiltag.

- De kommer ikke til at indgå i den daglige drift. Vi er ved at diskutere, hvad de skal bruges til. Det kan være, de skal bruges på at styrke udviklingen i ungdomsafdelingen eller til at forbedre vores faciliteter, sagde Jesper Aagaard, da Mathias Jensen blev solgt i 2018.

Det betød blandt andet, at 30 drenge og flere trænere i februar kunne tage på besøg i Brentford, og håbet er at kunne lave lignende arrangementer. Men formanden er åben for at bruge af pengene til at afhjælpe coronaens følger.

- Det giver en sikkerhed. Coronaen har ramt os, og viser det sig, at vi ikke kan holde budget, så har vi lidt at tære på, siger Jesper Aagaard.

Og klubben kommer til at kunne mærke coronaen økonomisk. Det blev nemlig nødvendigt at aflyse Lions Cup, som normalt er en solid tindtægtskilde for klubben.

- Vi bliver ramt direkte, og så bliver forældreforeningen også ramt. Lions Cup er dens primære indtægtskilde, og det er forældreforeningen, vi går til, når vi skal have støtte til ture og lignende. Nogle af Mathias Jensen-pengene kan godt gå til, at stadig kommer på de samme ture, som vi plejer, selv om forældreforeningen ikke kan støtte lige så meget, siger Jesper Aagaard.

Brentford er stadig med i kampen om at rykke op i Premier League, og det kan muligvis sende flere penge til Kalundborg. Og ud over udsigten til måske at få flere penge, så er formanden også bare glad for den sportslige succes.

- Vi er pissestolte over Mathias. Han er stadig ung, og han gør det godt, siger Jesper Aagaard.