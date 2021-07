Mathias Rysgaard e opdager her, at han ikke når sit mål om OL-deltagelse i år. Han fik over et år ødelagt af corona, skader og ikke mindst en depression, der gjorde det svært både at træne og fungere uden for bassinnet. Foto: Lars Møller/Lars Moeller

Jagtede OL trods depression

Lokalsport Nordvestnyt - 25. juli 2021 kl. 08:37 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

EM på langbane blev et positivt vendepunkt for Mathias Rysgaard fra Kalundborg.

Det kommer ikke til at fylde meget i historiebøgerne, for den danske holdkap floppede i finalen. Men om formiddagen havde den nu 23-årige svømmer sat ny personlig rekord og var blot to hundrededele af et sekund fra at slå den længst stående danske svømmerekord.

Og nok så vigtigt, så viste svømmeglæden sig igen.

Den har han ellers haft svært ved at finde det sidste års tid, som ud over coronanedlukning har budt på to skader, en depression og en misset kvalifikation til OL for Mathias Rysgaard.

Det OL har ellers været hans erklærede mål siden drengeårene i Kalundborg Svømmehal, og da han som ungt talent blev interviewet til Nordvestnyt i december 2015, var han ikke i tvivl:

- V ses til OL i 2020, lød det selvsikkert dengang.

Men kort efter coronaen lukkede Danmark, måtte Mathias Rysgard indse, at der var noget galt i hans liv.

Blå bog Mathias Rysgaard

23 år gammel

F ødt i Kalundborg

ødt i Kalundborg Svømmer

Har den danske rekord på 100 meter fri på kortbane, 4X50 meter fri (mænd) på kortbane, 4X50 meter medley (mænd) på kortbane, 4X50 meter medley (mix) på kortbane, 4X100 meter fri (mænd) på langbane og 4X100 meter medley (mix) på langbane - Det er helt normalt man lige lægger noget, og så skal man tilbage og hentet det. Det kan være nøgler eller en mobil eller et eller andet. Men jeg kunne ikke huske hvor langt. Min mikrobølgeovn den står oven på køleskabet. Så når jeg skal lave havregrød om morgenen, så skal den derop. Men det var ret tit, så gik jeg hen og åbnede køleskabet og var ved at sætte min havregrød i køleskabet, så jeg lavede alle mulige mærkelige ting. Jeg prøvede et par gange - to gange, tror jeg - hvor jeg til sidst ikke havde flere kræfter. Så når jeg sad og kørte bil, så lige så snart, der blev rødt, så lukkede jeg øjnene. Så kunne jeg lige slappe af. Så kom jeg i tanke om, Gud, jeg kører bil. Det må man jo ikke det her. Det er nok der, jeg tænker, at der er et eller andet helt galt her. Jeg var konstant træt og kunne ikke sove. Jeg begyndte også at få tinitus, og det har jeg faktisk stadig her et år efter. Det er sindssygt irriterende. Jeg håber det forsvinder, siger Mathias Rysgaard.

Han kunne ikke længere overskue sit arbejde som kontorelev hos Itinera i København, og da de bad om en lægeerklæring var lægen ikke sen til at diagnosticere Mathias Rysgaard med stress.

- Team Danmark og Dansk Svømmeunion var ret gode. De masede på med, at jeg skulle til en psykolog, og hende går jeg faktisk stadig ved. Hun har virkelig været god. Hun sagde »Du har ikke stress. Du har bare oplevet en masse ting, som man ikke skal opleve. Som du ikke rigtigt har arbejdet med«, fortæller Mathias Rysgaard.

Intet overskud Op til hans sammenbrud havde Mathias Rysgaard haft en hverdag med 30 timers arbejde og 24 timers træning om ugen. Arbejdet måtte han helt droppe. Der var ikke overskud til både job og eliteidræt. Og svømningen ville han ikke opgive.

- Den mængde energi jeg havde, den brugte jeg på svømning. For drømmen har altid været OL. Det var det eneste, jeg koncentrerede mig om. Hvordan kan jeg få tingene til at passe, så min svømning den spiller? Set i bagklogskabens lys, så havde det måske været en god ide at bakke ud og få ro på. Der er ikke noget godt hus, der bliver bygget på et fundament, der skranter. Og mit fundament ... der var nok nogle revner i det, siger Mathias Rysgaard.

Problematisk skilsmisse Han har snakket med psykologen om, at hans problemer formodentligt stammer fra hans forældres skilsmisse, da han var ni år.

- Det er en dårlig skilsmisse. Det er en virkelig dårlig skilsmisse, siger Mathias Rysgaard.

Den går hårdt ud over moren, og faren bliver han så meget uvenner med, at de ikke snakker sammen fra Mathias Rysgaard er 10-11 år, til han er 18. Og opvæksten alene med moren efter skilsmissen er ikke altid lige sjov.

- Jeg tror generelt, at vi lever i en tid, hvor alt ser perfekt ud, og alle er glade og smiler. Jeg tror egentlig bare, at jeg har været i tvivl om mig selv. Er jeg nu sød og god og rar nok, og sådan nogle ting. Det har lavet en lavine, hvor jeg har skubbet tingene foran mig i stedet for at snakke med nogen om det, så er det blevet en større og større snebold foran mig. Da jeg så er de her 20-21 år, så tror jeg bare det knækker, og jeg ved ikke helt, hvor jeg skal gå hen. Det knækker. Jeg kan ikke overskue noget, alt er noget møg, og svømning er ikke sjovt mere, og jeg ved ikke, hvad jeg har lyst til at lave. Det er lidt bare en lavine, der er startet.

Holdt fast i svømningen Selv om Mathias Rysgaard fik psykologhjælp, holdt han hele tiden fast i svømningen. For den fyldte næsten alt i hans liv, og OL var stadig et klart mål.

Spørgsmålet er så, hvordan han kunne håndtere at skulle være Danmarks bedste, samtidig med, han tvivler på sig selv og kæmper med depressionen.

- Det er et ret godt spørgsmål. Det vil være forkert at sige, at der er to Mathiaser, men der er måske to sider. Der er den der unge knejt, som ligesom tror på at alt kan lade sig gøre - og den er der egentlig stadig - og så er der den anden, som er sindssygt pessimist. Intet kan lade sig gøre overhovedet. Og der tror jeg egentlig bare, at den der pessimist har fået for meget tid, siger Mathias Rysgaard.

Og den pessimistiske side var nok også med til at få ham til at underpræstere svømmemæssigt.

- Der skal noget psyke til, for at kunne præstere. I stedet for at tage de få gode ting - og der var meget få gode ting - og bygge videre på, så fandtjeg fejl. Det der virker ikke, det der fungerer ikke, det der tenderer at være dårligt, det der er heller ikke godt , jeg kunne finde alle de dårlige ting. Det behøver ikke være nogen dårlig ting, hvis man kan bruge det kostruktivt. Jeg brugte det bare til at tage en stor fed spade og bare grave et dybere og dybere hul i stedet for at prøve at lave en stige og komme op, fortæller Mathias Rysgaard.

Samtidig døjede Mathias Rysgaard med en skulderskade, og i august 2020 foreslog landstræneren, at han svømmede lidt mindre og vægttrænede i stedet.

I december viste det sig så, at skulderskaden var ret stor, og at han kommer til at slås med den resten af karrieren. En måned efter fandt de så ud af, at han også havde en knæskade, så januar og februar blev stort set uden svømning.

- Det var forfærdeligt, konstaterer Mathias Rysgaard.

På en normal uge vil han svømme mellem 35 og 45 kilometer. Men i januar var han nede på 10 kilometer, og selv i april og maj nåede han dårligt op på den normale træningsmængde.

Mentalt begyndte han at have lyspunkter, men de manglende kilometer nagede.

- Det var svært ikke at kunne lægge det i træningen, som jeg gerne ville og burde, fortæller Mathias Rysgaard.

Resultaterne til svømmestævner haltede også, og selv om målet stadig var OL, begyndte det at ændre sig, og troen blev mindre og mindre.

Jaloux på kærestens OL Til Danish Open blev hans mål ændret til at kvalificere sig til EM og få en ekstra chance for OL-kvalifikation.

Han kom til EM, men kun som del af den danske holdkap. På 100 meter fri, som han satsede alt på, lykkedes det ikke.

Det gjorde ondt. Og det gjorde det kun værre, at hans kæreste Emilie Bechmann faktisk kvalificerede sig til OL ved Danish Open.

- Jeg ville ønske, at jeg var i stand til at fejre hende og være glad, men det var jeg ikke. Det var mig selv, det handlede om. I stedet for at fejre hendes succes og være glad og en god kæreste, så havde jeg kun fokus på mit eget nederlag, siger Mathias Rysgaard.

Emilie Bechmann kvalificerede sig til OL dagen før, Mathias Rysgaard skulle svømme sit afgørende løb. Hendes forældre og hendes søster fejrede det ved at synge for hende, og hun har siden fortalt Mathias Rysgaard, at hendes første tanke var »Åh nej, bare de nu ikke forstyrrer Mathias, inden han skal svømme i morgen«.

Og generelt er Mathias Rysgaard bestemt ikke stolt over sin opførsel på det tidspunkt.

- Er du sindssyg, hvor var jeg jaloux. Alt det jeg gerne ville med min svømmekarriere, det opnåede hun, siger Mathias Rysgaard.

De to havde midlertidigt boet sammen i en lille lelighed, mens Mathias Rysgaard ventede på en ny lejlighed. Når han tænker tilbage, kan han godt se, hun brugte meget tid på ham. Men det var ikke det, han følte i situationen.

- Det føltes som om, hun opnåede det ved at sætte mig til side. At jeg ikke længere var den vigtigste. Jeg kunne ikke finde ud af atvære glad. Det var jeg ikke. Jeg var i mine følelsers vold. Hun gjorde så mange store ting for mig, og jeg gjorde kun røvting over for hende. Jeg kommer aldrig 100 procent til at tilgive mig selv for det, siger Mathias Rysgaard.

Til gengæld var det lidt en lettelse, da han kiksede OL-kvalifikationen selv.

- Så stoppede jagten. Men jeg ville lyve, hvis jeg sagde, jeg ikke var ked af det, siger Mathias Rysgaard.

Men han fik altså noget at troen tilbage ved EM på langbane, hvor hans tid på 100 meter fri kun var 0,02 sekund fra Jakob Andkjærs legendariske rekord, der har stået siden 2007 - længst af alle danske svømmerekorder.

- Jeg tror mere, det var mentalt. Jeg kunne ikke det, jeg plejede. Der var EM relativt rart. Hey en personlig rekord. Det har jeg ikke gjort i lang tid. Hey, det går den rigtige vej. Der kunne jeg så godt mærke på konditionen, at det der med også at skulle gøre det om aftenen, det gik ikke, siger Mathias Rysgaard.

Til gengæld troede han, at han skulle lave noget godt til DM på langbane i juli.

- Så endte jeg med at få noget madforgiftning. Så uheldig som man nu kan være. Jeg endte med fuldsttændig at dræne min krop for energi. Jeg kan ikke mere. Jeg er færdig, sagde jeg. Så dagde min træner »fint nok. Så lad os bare fokusere på næste sæson«, siger Mathias Rysgaard.

Derfor holder han nu sommerferie, og det er ikke noget, han er vant til.

- Det er ret mærkeligt. Jeg er vant til, at 7.30 hopper jeg i vandet, 9.30 er jeg færdig, så er der en halv time tl at spise og så videre til det næste. Jeg er vant til, at alt er skemalagt i en uge og måske mere, siger Mathias Rysgaard.

Sidste besked fra landstræneren, inden flyet til Tokyo lettede, var ganske klar. Mathias Rysgaard skal bruge ferien til at finde svar på, hvad svømmeglæde er for ham.

- Jeg skal kigge fundament rent svømmemæssigt. Hvorfor er det, jeg hopper i det der bassin? Det kommer jeg til at bruge ferien på nu her, siger Mathias Rysgaard.

Og selvtilliden og ambitionerne er ved at vende tilbage.

- Jeg havde troet på, at det skulle være 2020. Og jeg tror oprigtigt på, at hvis jeg ikke havde fået de her to skader, så ville jeg også have været med ved OL. Jeg ender med at være et halvt sekund fra i runde tal. Og to hundrededele fra at sætte dansk rekord, som har stået der siden 07, siger Mathias Rysgaard.

Nu tænker han at forlænge karrieren med syv år, som akkurat passer med, at han kan nå OL i både 2024 og 2028.

- To OL'er vil være fedt. Et tredje vil også være dejligt. Bare kom med dem, siger Mathias Rysgaard.