Ingen vinder i lokalbraget i Kalundborg

Der var lidt at juble over i begge lejre, da Svebølle og Raklev lørdag mødtes i det store kommunale fodboldbrag mellem de to serie 1-klubber. Opgøret endte 1-1, efter to scoringer i anden halvleg, og det resultat var der ikke rigtig de store indvendinger imod.