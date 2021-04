Se billedserie Anfører Lasse Sjørslev og Holbæk kæmpede forgæves i lørdagens udekamp i Brabrand. Foto: Anders Vestergaard

Ingen point i Holbæks trods-reaktion

Lokalsport Nordvestnyt - 10. april 2021 kl. 18:14 Af Anders Vestergaard

Håbet bag et trænerskifte i utide er ofte at skabe fornyet tro og energi hos spillerne, og begge dele var i høj grad til stede, men der var bare ikke pointmæssig belønning at hente, da Holbæk i bunden af fodboldens 2. division tabte lørdagens udebanekamp mod Brabrand med 1-0.

Tidligere på ugen var den nu tidligere cheftræner Lars Feist sat fra bestillingen - til nogen overraskelse for spillerne, men selv om afløseren Klaes Egel Rasmussen tydeligt kunne se masser af vilje, engagement og trodsreaktion hos spillerne i sin cheftræner-debut, var det ikke nok til point mod et meget højt pressende og aggressivt spillende Brabrand-mandskab, der allerede kom foran efter syv minutter, da hjemmeholdets Mike Kaljo scorede på efterdønningerne af et langt indkast.

Holbækkerne var presset og fik ikke ro til opspillet, og Brabrand kom frem til yderligere et par muligheder, som Holbæk-keeper Mikkel Kvist dog tog sig af.

Bedste Holbæk-muligheder kom alligevel før pausen, hvor Holbæks velspillende forsvarsspiller Hervé Vincent Gamys i to tilfælde dog måtte se Brabrand-keeperen diske op med klasseredninger.

I anden halvleg fik Holbæk sat spillet bedre op, men uden for alvor at komme til andet end behjertede forsøg.

Og i den anden ende af banen, sørgede målmand Mikkel Kvist for - med en dobbeltredning og et par andre fine indgreb - at Brabrand trods alt måtte kæmpe indædt, inden den naturlige sejr var i hus.

Forårets fjerde nederlag betyder, at Holbæk stadigvæk ligger tredjesidst og på nedrykningsplads, mens Brabrand med fjerde forårssejr nærmer sig den forjættede Top 6.

På næste lørdag får Holbæk besøg af Frem fra toppen af tabellen.