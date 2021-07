Holbæk B&I rykkede ned efter nederlag i sidste runde til Jammerbugt. Og klubben kan ikke få hjælp, selv om Vendsyssel skulle gå konkurs. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Ingen konkurs-hjælp til HB&I Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ingen konkurs-hjælp til HB&I

Lokalsport Nordvestnyt - 01. juli 2021 kl. 18:45 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Der bliver ingen kattelem tilbage til divisionsfodbolden i sommerferien for Holbæk B&I. I hvert fald ikke i forbindelse med en truende konkurs i Vendsyssel i 1. division.

Vendsyssel har ikke kunnet betale løn til sine spillere, og en konkurs er en mulig udgang på sagen. Det vil medføre tvangsnedrykning, mens andre hold dermed slipper for nedrykning. Men selv om Holbæk i sidste sæson rykkede ned fra 2. division, vil de ikke få gavn af en eventuel konkurs.

»Straffen« for at gå konkurs er nemlig, at man rykkes to rækker ned i forhold til sæsonens resultat. Havde det været sidste år, ville det betyde nedrykning fra 1. division til danmarksserien. Men med ændringen af turneringsstrukturen er der kommet en 3. division. Derfor vil en eventuel konkurs denne sommer »kun« betyde nedrykning til 3. division.

Det bekræfter Divisionsforeningens turneringschef Peter Ebbesen. Han vil ikke forholde sig til nogen konkret sag, men fortæller, at skulle et hold fra 1. division ende med at gå konkurs, vil Kolding slippe for nedrykning til 2. division, mens VSK Århus og FC Roskilde som de to syvere i sidste sæsons puljer i 2. division vil skulle spille playoff om den ledige plads i den kommende 2. division.

Uden denne sommers strukturændring ville det være Holbæk og Skovshoved, der i tilfælde af konkurs i 1. division skulle ud i en tilsvarende playoff. Men det er altså ikke tilfældet.

Peter Ebbesen understreger i øvrigt, at en konkurs skal være dekreteret af Skifteretten inden sæsonstarten for at få betydning for op- og nedrykningen fra den foregående sæson. Det er altså ikke nok, at der er indgivet konkursbegæring.