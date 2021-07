Holbæk-Frem Foto: Mie Neel

Illum i lære som sportschef

Lokalsport Nordvestnyt - 02. juli 2021 kl. 11:00 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen

Det kan godt være, at Holbæks førstehold måtte en tur ned i danmarksserien efter den forgangne sæson, og at et par af de store profiler på førsteholdet, Mads Bobjerg Larsen og Mathias Eilstrup Larsen, har forladt klubben.

Men til gengæld får Holbæk i den kommende sæson i danmarksserien en sjælden personale-kombination, som de færreste fodboldklubber kan prale af.

Lidt overraskende har den 29-årige midtbanespiller Jeppe Illum lavet aftale med Holbæk for endnu en sæson, men han skal samtidig udfylde en noget speciel rolle som spillende sportschef-assistent.

En fritidsjob-kombination, som han på opfordring har sagt ja til og som nærmest som fod i støvle matcher nogle tanker, som den rutinerede og tidligere superligaspiller i Silkeborg og Vendsyssel, har puslet med i længere tid.

- Jeg arbejder i en bank og elsker at være med til at forhandle. Og det har altid været min store drøm, at kunne fortsætte i fodbolden, når jeg selv engang er færdig som spiller. Nu har jeg fået muligheden for at få indblik i jobbet som sportschef, og dén tillid fra klubben blev afgørende, da jeg skulle tage en beslutning om en ny aftale, fortæller Jeppe Illum, der kom til Holbæk i sommeren 2020 og siden har spillet 17 førsteholdskampe og scoret fem mål.

Illum understreger, at han er inhabil og ikke skal have noget at gøre med forhandlinger og eventuelle konfliktløsninger med sine holdkammerater, men at han som assistent for sportschefen, som i øjeblikket er Jakob Andersen, for eksempel skal bistå med strategi, scouting og møder med DBU.

- Det er en fed uddannelse, og jeg er også stadigvæk lidt benovet over, at klubben kan bruge mig i den rolle. Og både i den og på banen vil jeg knokle for at leve op til forventningerne, siger Jeppe Illum, som selv stadigvæk har ambitioner om at komme til at spille på højere niveau end danmarksserien. Og da der efter forårets bestyrelses-uro kom et signal fra klubben om at den sportslige ambition var at vende tilbage i divisionsfodbolden hurtigst mulig, fandt Illum hurtigt sammen med de rutinerede førsteholdspillere Malte Sjørslev, Mikkel Jensen og målmand Mikkel Kvist.

- Vi havde jo alle sammen været med til at rykke ned, så jeg ved ikke om det var en slags skyldfølelse, men vi fandt i hvert fald ud af, at det kunne være sjovt at være med til at få skuden på ret køl igen og bygge noget nyt op med henblik på en hurtig tilbagevenden - og samtidig være med til at løfte de unge spillere, forklarer Jeppe Illum, Holbæks spillende sportschef-assistent.

Udover Malte Sjørslev, Mikkel Jensen og altså Jeppe Illum, har Holbæk også lavet amatøraftale med målmand Mikkel Kvist, der trods nedrykningen spillede en god sæson på 2. divisionsholdet.

Kvist flytter til København for at studere, men har alligevel valgt at fortsætte i Holbæk-klubben.