Illum blev buhet ud

Årsagen skal findes i Jeppe Illums tid i Vendsyssel FF. Her fik han anerkendt en scoring i en kamp mod Thisted, hvor Thisted-lejren mente, at bolden ikke var over stregen. I klubbernes næste møde tyssede Illum på Thisteds fans, og det har de aldrig glemt ham for.