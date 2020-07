Se billedserie Holbæk vandt - men tabte. Billederne fortæller alt. Foto: Per Jensen

Husker du 2006? Verdens værste sejr på Lerpytter

Lokalsport Nordvestnyt - 08. juli 2020 Af Brian Jensen

I weekenden vandt Holbæk for første gang en fodboldkamp i Jylland siden 2006. Det skete, da Ringkøbing blev slået 4-2. I 2006 vandt Holbæk 2-0 i Thisted, men tabte alligevel samlet kampen om oprykning til 1. division. Her kan du læse, hvad Holbæk Amts Venstreblad skrev dengang.

Holbæk skrev et nyt og mørkt kapitel i sin lange lige-ved-og-næsten saga, da byens 2. divisionshold i lørdags missede oprykningen til 1. division.

Holdet vandt ganske vist med 2-0 i den anden kvalifikationskamp på Lerpytter Stadion i det nordlige Thisted. Men det var verdens værste sejr, for nederlaget på 0-3 på hjemmebane i den første kamp kom i sidste ende til at koste dyrt for forhåndsfavoritterne, der samlet tabte slaget om oprykningen med 2-3.

Derfor måtte Holbæk-holdet - mens skuffelsen og frustrationen lyste ud af spillerne - se Thisted fejre oprykningen sammen med tusindvis af tilskuere.

Satser på egne spillere Lige ved og næsten slår ingen mand af hesten. Og efter flere sæsoners målrettet - og fejlslagen - satsning på oprykning til 1. division, sadler klubben nu om og skruer ned for forventningerne til divisionsholdet.

- Nu skruer vi ned for det antal midler, vi bruger. Det betyder, at vi bruger færre penge på førsteholdet. Nu satser vi på vores egne, unge spillere, og der skal ikke købes ude fra, siger formanden for Holbæk Bold- & Idrætsforening, Anders Kloppenborg, der kan se frem til endnu en sæson med 2. divisionsfodbold i Holbæk.

Klubben har måske nok forsøgt at købe sig til oprykningen, som har været det erklærede mål de seneste år. Men som sæsonen er skredet frem, er den investering blevet mindre og mindre værd.

Det samme billede Lørdagens kamp mod Thisted bragte intet nyt under den bagende eftermiddagssol.

Holbæk var dog uden Rasmus Jørgensen og Dan Busk, der begge havde deltaget i den første kvalifikationskamp. Jørgensen på grund af en ledbåndsskade, Busk blev siet fra, fordi han skulle til guldbryllup fredag.

På Lerpytter Stadion strømmmede folk til og satte for anden gang på et par uger stadionrekord ved udsigten til thyboernes anden oprykning i træk.

Men billedet var det samme som i det første opgør. Det vil være synd at sige, at Holbæk pressede modstanderne tilbage på banen. For der stod de allerede, og der blev de stående.

Thisteds første afslutning inden for målrammen faldt ikke før anden halvleg, selv om Holbæk bragte sig i front i midten af første.

Den eneste forskel fra opgøret på Holbæk Stadion var, at sjællænderne denne gang fik udbytte af nogle af chancerne.

Ingen skønhedspæmier Så da Gilberto Macena i anden halvleg fik øget til 2-0 øjnede de mest optimistiske Holbæk-tilhængere chancen for forlænget spilletid. Og thyboernes optimistiske slagsang »Thisted er i 1. division« døde ud - for en stund.

Desværre for gæsterne kom den scoring først seks minutter før sidste fløjt, og Holbæk nåede ikke for alvor at lægge pres på Thisted i jagten på den udlignende scoring.

Ingen, der så kampen på Holbæk Stadion, er i tvivl om, at oprykningen blev kastet overbord med en håbløs indsats i det sidste kvarter, hvor Thisted fik lov til at score tre gange. Det gælder også holdets - nu forhenværende - træner, Henrik Larsen.

- Det her var en tro kopi. Det var et dyrt sidste kvarter i den første kamp, og der er desværre ingen skønhedspræmier i fodbold, påpeger den kommende Køge-træner.

Færre chancer - flere mål Han erkendte, at han selv havde haft en uheldig hånd med startopstillingen i den første oprykningskamp.

- Jeg må nok erkende, at det var en fejl fra min side, at vi ikke brugte Jacob Jørgensen i den første kamp. Han spillede en rigtig god kamp her i Thisted, sagde Henrik Larsen.

Træneren håber, at spilllerne har lært af erfaringerne, og han har også selv fået lidt ud af den kortvarige aftale med Holbæk.

- Det er vigtigt at holde fast til sidste minut, men det er for mange brændte chancer, der koster oprykningen.

- Forhåbentlig har de lært af det, og næste år kan de måske skabe færre chancer - og score flere mål, sagde han.

- Personligt har det været sjovt at arbejde med brasilianere og en afrikaner, nogle helt andre kulturer end Færøerne, hvor jeg sidst var, lød det fra Henrik Larsen.