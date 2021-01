Selv om Charlotte Sørensen har al fokus rettet med carambole-disciplinen og et snarligt EM, var hun ganske suveræn ved weekendens DM i keglebillard. Foto: Per Christensen

Hun har ikke glemt kegle-kunsten

Lokalsport Nordvestnyt - 19. januar 2021

Selv om hun i et års tid har haft sit fokus rettet mod billardsportens carambole-disciplin, ser det på ingen måde ud til, at billardspilleren Charlotte Sørensen fra Holbæk har glemt at vælte kegler - i temmelig lange serier.

Det førte hun tydeligt bevis for i weekenden, da hun blev dansk mester i keglebillard for sjette gang i træk - og for syvende gang i alt.

I nordjyske Asaa BK's lokaler spillede Charlotte Sørensen, der repræsenterede Billard Club Holbæk, sig sikkert videre fra pulje 1 til semifinalerne sammen med Hvalsøs Marianne Andersen.

Uden at have trænet specielt meget keglebillard i det seneste år, var holbækkeren ganske suveræn med et gennemsnit på 43,47 point, det tredjehøjeste i DM-sammenhæng nogensinde - og ikke så pokkers langt fra den danske rekord på 56 point, hun selv satte for tre år siden.

- Når jeg kigger på resultatlisten bagefter, kan jeg godt se, det ser suverænt ud. Men sådan følte jeg det bare ikke undervejs, hvor jeg kunne mærke, at jeg ikke havde spillet keglebillard længe. Jeg synes, jeg kunne mærke usikkerheden, og jeg manglede også lidt gnist. Men det har været noget mentalt i mit eget hovede. Billard er jo en mental sport, fortæller Charlotte Sørensen oven på 2020-mesterskaberne, som på grund af coronaen har været udskudt flere gange.

I semifinalen mod Marianne Andersen brugte Charlotte Sørensen 14 indgange med et snit på 35,71 point og en bedste serie på 84 point.

I finalen havde Charlotte Sørensen fået bugt med den mentale usikkerhed og fik hurtigt lavet halvdelen af de 500 point mod Viborgs ellers meget rutinerede Susanne Vennersdorf, der blot nåede 182 point, inden suveræne Sørensen lukkede og slukkede med et gennemsnit på 50 point og en imponerende bedste-serie på 202 point - og altså det syvende danske mesterskab i alt.

På grund af corona-restriktionerne var de udskudte mesterskaber i Asaa skåret ned fra tre til to dage i et lidt mere komprimeret program, hvor det begrænsede antal dommere havde travlt med at tælle og rejse kegler, mens de øvrige spillere i det tilskuerløse DM-stævne kunne følge med på den direkte YouTube-sending i et tilstødende lokale.

- Alle havde været isoleret og var testet op til mesterskaberne. Men det var et lidt tamt og trist DM i forhold til tidligere. Det sociale liv og tilskuerne manglede, men under kampene betød det ikke så meget. For der er jeg altid i min egen boble alligevel, fortæller Charlotte Sørensen.

Lige nu gælder det for Sørensen om at nyde det syvende mesterskab i keglebillard. For allerede i april skal hun forsvare sin titel i 2021-udgaven i Kolding.