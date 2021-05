Holst kan ikke lade være

Mogens Holst har i to perioder over 13 år været turneringsleder for Dansk Golf Union med virke på baner i hele Danmark. I weekenden stod han sammen med DGU's repræsentant med ansvaret for den praktiske afvikling af eliteturneringen, hvor han også glædede sig over, at en af spillerne i første runde lavede et hole in one.