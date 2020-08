Den tidligere anfører for Nordvest FC Andreas Holm er skiftet til Nykøbing i 2. division. På billedet er han i duel med Rasmus Vibe i en kamp mod Svebølle. Foto: Mik

Holm tager til Nykøbing

Lokalsport Nordvestnyt - 20. august 2020 Af Christian Dahl

For seks år siden forlod holbækkeren Andreas Holm Holbæk B&I for at spille for Helsingør.

Han forlod Holbæk som anfører, og også i Helsingør fik han anførerbindet, og han har været med på turen op i Superligaen, ned i 2. division og til at sikre en ny oprykning til 1. division.

Men Andreas Holm selv kommer altså til at spille i 2. division i den kommende sæson, da den 31-årige forsvarsspiller har lavet en etårig aftale med Nykøbing FC.

- Vi er utroligt glade for nu at have tilknyttet Andreas. Han har i sin tid i FC Helsingør vist, at han er en leder, som aldrig er bange for at gå forrest samtidig med, at han både er en enormt dygtig og stærk midterforsvarer. Andreas går direkte ind og styrker vores trup markant, siger Nykøbings manager Claus Jensen ifølge klubbens hjemmeside.

Den tidligere landsholdsspiller fortæller samtidig, at Andreas Holm er udset til at hjælpe en række af Nykøbings unge forsvarstalenter.

Og Andreas Holm fortæller, at han er glad for skiftet.

- Jeg er utrolig glad for nu at være i Nykøbing FC. Jeg havde nogle rigtig gode snakket med Claus (Jensen, red.) om klubbens og dens ambitioner, og de tiltalte mig virkelig, siger Holm til Nykøbings hjemmeside, inden, at han fortsætter.

- Samtidig kendte jeg nogle af de spillere, som er her i forvejen, og de har talt meget varmt om klubben og selve stedet. Så jeg var aldrig rigtig i tvivl, da den her mulighed opstod.

I sin tid i Nordvest FC nåede Andreas Holm at spille 102 kampe og score tre mål.