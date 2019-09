Andreas Holm - her i sort trøje i kamp for Nordvest FC mod Svebølles Rasmus Vibe - har været plaget af skader, så det er kun bevet til to korte indhop for Helsingør i efteråret i 2. division for den tidligere anfører for Nordvest FC.

Holm regner med sejr over Holbæk

Holbæk står fredag aften over for en på papiret skræmmende styrkeprøve, når 2. divisionsholdet besøger nedrykkerne fra FC Helsingør. Værterne har efter nedrykningen fået nye ejere og er fortsat med fuldtidsprofessionel fodbold, og holdet fører da også efter seks kampe rækken med fire point.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her