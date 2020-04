Som bevis på værtskabet for DM i 2020 har Petanque Holbæk fået Dansk Petanque Forbunds flag overrakt. Fra venstre er det klubformand Lars Lloyd, bestyrelsesmedlem og tovholder for DM i Holbæk, Glenn Bernstein, samt formand for DPF?s turneringsudvalg, Susanne Ryberg.

Holder døren åben for petanque-DM

Lokalsport Nordvestnyt - 04. april 2020

Danmarksmesterskabet i petanque er ikke som mange andre sportsbegivenheder streget ud i kalenderen. Begivenheden er planlagt til at foregå fra 2. juli til 5. juli, som det første danmarksmesterskab i Holbæk Sportsby.

Dansk Petanque Forbund besluttede 1. april at indstille alle aktiviteter og ranglisteturneringer, indtil myndighederne oplyser, at situationen i Danmark er normaliseret. Indtil videre holder værtsklubben Petanque Holbæk døren på klem for arrangementet.

- Vi fastholder, at vi stadig afholder DM i juli, forudsat at regeringen og DIF siger god for sportsaktiviteter senest 30 dage før. Hvis vi i begyndelsen af juni har fået besked om, at vi kan normalisere de daglige aktiviteter, så afholder vi DM. Hvis ikke, så må vi finde ud af, om vi kan holde det senere i år eller må udskyde det til 2021, siger Glenn Bernstein, der er bestyrelsesmedlem i Petanque Holbæk og tovholder på DM-arrangementet.

Efter planen skal cirka 250 petanque-spillere over fire dage spille på 70 baner i Holbæk Sportsby. Til gengæld er udsigterne for, at klubben kan afvikle Holbæk Open i slutningen af juni mere dystre.

- Holbæk Open er mere tvivlsom. Det tager vi stilling til efter påske, når vi ved om der er lettet på reglerne for, hvor mange mennesker der må samles, siger Bernstein.