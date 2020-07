Holbæks talentchef fortsætter i Viborg

Klubben fortæller på sin hjemmeside, at Rasmus Stenild bliver ansat på fuld tid og får det overordnede sportslige ansvar for VFF Talent. Samtidig har klubben fastansat Kenneth Kristiansen som U17-træner efter en lang årrække i klubben.

-Det er hele tiden vores ambition at løfte overliggeren i klubben, og vi ser de to ansættelser som en klar styrkelse af VFF Talent. Talentarbejdet i klubben har været godt, og nu synes vi tidspunktet er rigtigt til at løfte det yderligere, og der har vi fundet to gode profiler i Rasmus og Kenneth, siger Viborgs sportschef Jesper Fredberg ifølge klubbens hjemmeside.