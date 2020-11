Holbæks spillere er bevidste - ikke ramt

- Hvis jeg skal være helt ærlig, synes jeg ikke, det påvirker os. Vi er bevidste om situationen, men vi er ikke ramt på selvtilliden. Det var skidt i de fire første kampe, men siden har vi fået styr på det. Og vi føler selv, vi har præsteret og spillet godt i de seneste kampe, bare uden at få noget ud af det. Der er tre tætte kampe, vi skulle have vundet. Så havde situationen været en anden og sjovere. Men vinder vi lørdag, har vi godt fat igen, og taber vi, er vi jo ikke sat af, så vi er fortrøstningsfulde, siger Holbæks cheftræner Lars Feist før sæsonens næstsidte kamp på udebane mod Frem.

I seneste runde sad Valby-klubben over, da skærpede corona-restriktioner blokerede for topopgøret mod nordjyske Jammerbugts tophold. Og det er Holbæks cheftræner ikke utilfreds med.

- Så kan man da håbe, at vi bliver de første til at slå Frem, smiler Lars Feist, der kender lørdagens modstander som et solidt hold med et par giftige angribere i Tonni Adamsen og Paul Ngongo - og så den boldsikre midtbanespiller Jacob Pind, som træneren kender godt fra sin tid i HB Køge.