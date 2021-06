Mads Bobjerg Larsen, i midten, har scoret tre mål i Holbæks sidste fire kampe. Foto: Per Christensen

Holbæks skæbnetime nærmer sig

Lokalsport Nordvestnyt - 04. juni 2021 kl. 13:18 Af Brian Jensen

Holbæks skæbne i 2. division vest bliver afgjort lørdag eftermiddag, når spiller sæsonens sidste opgør. Den sidste nedrykker fra rækken skal findes og slaget står mellem Holbæk og Næsby, der begge på hjemmebane møder hold fra toppen af tabellen. Hjemme i Holbæk Sportsby får Holbæk besøg af topholdet Jammerbugt FC, mens Næsby også har hjemmebane og møder Thisted FC, der i sidste runde kan overtage tredjepladsen fra Aarhus Fremad.

Den eneste spiller i Holbæk-truppen, der var med da klubben senest rykkede ud af 2. division, er Mads Bobjerg Larsen. Han kom på banen i det 84. minut, da Holbæk på udebane tabte med 1-2 til Vejgaard i juni 2017. Han husker tydeligt stemningen, som nedrykningen udløste.

- Jeg kom ind efter at vi havde fået et rødt kort, Kristoffer Dirksen var blevet vist ud. Der har sjældent været så stille i omklædningsrummet, der var en meget trykket stemnning, erindrer Larsen, der i det opgør i 2017 for sidste gang spillede sammen med blandt andre Christoffer Thrane, Mads Bøjesen, Kristoffer Dirksen, Simon Ustrup og Emil Bjørn.

- Jeg er den eneste, der er tilbage fra dengang og man mistede også holdkammerater, der var mange der skiftede. Jeg var ung, så jeg tror at jeg tænkte at jeg bare skulle støtte. Der var en meget tung stemning, siger Larsen.

Fokus på første fem Holbæk tabte i oktober med 0-4 i det første møde med Jammerbugt, der kun har tabt to kampe i løbet af sæsonen - begge nederlag er indkasseret i år og på udebane, til Thisted FC og Frem.

- Det er et meget stabilt hold, de ved, hvordan de skal spille. De kom foran med 2-0 efter syv minutter, så vi har haft fokus på vores egne første fem minutter, så det er vi ikke så bange for mere. Vi er kommet efter det. Jammerbugt scorede først og til sidst i kampen og vi var faktisk godt med i midten, siger den hurtige kantspiller, der ser frem til lørdagens skæbnekamp.

Vidste du, at ... Jammerbugt FC er stiftet som en eliteoverbygning til Jetsmark Idrætsforening den 1. juli 2008. I forbindelsen med etableringen fik overbygningen navnet Blokhus FC, men fra sæsonen 2013-24 har klubben optrådt under det nuværende navn.

Holbæk har tidligere mødt nordjyderne 11 gange. Facit er fire Holbæk-sejre, fem uafgjorte og to nederlag. Målscoren er 21-18 i Holbæk-favør.

Klubbernes første møde blev afviklet 30. august 2003 på Jetsmark Stadion. Foran 188 tilskuere sejrede nordvestsjællænderne med 2-1. Kaan Metin og Philip Svendsen bragte gæsterne foran 2-0 inden Søren Møllers reducering tre minutter før tid.

Holbæk den 30. maj 2004 hentede sin største divisionssejr gennem tiderne, da Jetsmark på Holbæk Stadion blev besejret med ikke mindre en 7-1. Stefan Håkansson scorede hattrick og Kaan Metin, Jacob Jørgensen, Morten Nielsen og Kenneth Sørensen tegnede sig ligeledes for scoringer.

De mest prestigefyldte opgør mellem klubberne blev spillet tilbage i juni 2011. Som respektive vindere af henholdsvis 2. division øst og vest mødtes hedengangne Nordvest FC og Blokhus FC i to afgørende kampe om oprykning til 1. division. På reglen om flest scorede udebanemål sikrede nordjyderne sig billetten til den næstbedste række efter 2-2 i Holbæk og 0-0 i Pandrup. I udebanekampen havde Nordvests Andreas Holm ellers et skud på stolpen efter en time…

Sidst Jammerbugt FC gæstede Holbæk var den 17. april 2017. På SuRi Park vandt Holbæk med 2-1 på mål af Jonas Thomsen og et selvmål af nordjydernes Jan Rasmussen. Holbæks nuværende anfører, Malte Sjørslev, er eneste tilbageværende Holbæk-spiller fra dette opgør.

Holbæk er ubesejret på hjemmebane mod nordjyderne med tre sejre og to uafgjorte kampe.

Jammerbugt FC bliver sæsonens vinder af 2. division vest og får efter kampen overrakt pokalen af DBU’s repræsentant, mangeårig Holbæk-kasserer Frank Petersen.

Hvor vinderen af 2. division vest allerede er fundet før sidste spillerunde, afgøres det først efter sidste spillerunde hvem der følger Holstebro, SfB-Oure og FC Sydvest ned i danmarksserien. Holbæk er før sidste spillerunde placeret under nedrykningsstregen, men redder sig, hvis man spiller uafgjort mod Jammerbugt FC og Næsby taber mod Thisted eller Holbæk vinder, men Næsby kun taber eller får uafgjort.

Hvis Holbæk må forlade 2. division vest vil det være femte gang, at klubben må forlade Danmarksturneringen. Overlever Holbæk, spiller klubben i næste sæson i den nye landsdækkende 3. division.

Holbæk har hentet 13 point i sæsonens 12 hjemmekampe, hvilket er den fjerdedårligste hjemmebane-statistik i rækken. Til sammenligning har Jammerbugt hentet 22 point på udebane i denne sæson.

Holbæk er uden sejr i de seneste tre hjemmekampe, mens Jammerbugt FC er ubesejret i de seneste ti turneringskampe.

Holbæks Hervé Gamys scorede sit første mål for de blåblusede i sidste spillerundes 3-2-sejr over SfB-Oure. Dermed har 12 Holbæk-spillere scoret klubbens 34 mål i 2. division vest. Topscorer er Malte Sjørslev med otte sæsonmål.

Kilde: Mads Munkholm Teglskov

www.holbaek.fodboldarkiv.dk - Så vi er ikke så bange for, at vi ikke kan spille med. Det kan vi mod alle hold i rækken. Vi skal give alt hvad vi har og slippe alle tøjler, konstaterer Larsen, der har scoret tre mål i Holbæks seneste fire kampe.

Forventninsfuld er også forsvareren Triston Hall.

- Det er en virkelig vigtig kamp. Vi skal vinde og vi er også nødt til at håbe at den anden klub taber. Hvis man elsker fodbold, så er det ikke svært at sætte sig op til sådan en kamp, siger midterstopperen, der håber at Holbæk kan drage fordel af, at Jammerbugt har sikret sig førstepladsen.

- De ved, at de allerede har vundet rækken, så måske kæmper de ikke lige så hårdt som vi gør. Vi har noget at kæmpe for, siger Hall, der stammer fra Bermuda.

Han mener ligesom Larsen, at nederlaget på 0-4 i klubbernes første møde var en kende for stort.

- De er åbenlyst gode, men 0-4 fortæller ikke hele historien, for vi var med i kampen. Da vi var bagud med 0-2 havde vi momentum i en del af kampen. Fysisk er de gode, men de er også dygtige, lyder det fra Triston Hall.

Har flere planer Holbæk stiller med de samme 18 spillere, der i sidste runde var i Svendborg og fik en sejr på 3-2 over Sfb-Oure FC. Mathias Eilstrup Larsen, der er på vej tilbage efter en langvarig skade, kom på banen i tillægstiden på Fyn og er ifølge Holbæks midlertidige cheftræner, Klaes Egel Rasmussen klar til at spille fra start. Om Larsen så er i startformationen er et andet spørgsmål.

- Vi har trænet flere planer, fordi der kan være mange forskellige udfald lørdag. Vi har bare ikke lagt os fast endnu. Vi har trænet på to ting, for der er to mulige scenarier. Enten skal vi forsvare noget eller også skal vi hente noget, fortæller Rasmussen.

Sidste opgave Holbæk-træneren har ikke tænkt sig at ændre noget i den måde, holdet plejer at forberede sig til kampene.

- Vi så lidt video torsdag, der er ikke noget nyt i det. Der er ikke nogen, der er anspændt eller nogen gnidninger. Spillerne er opmærksomme på, at det er vigtigt, og der er både kvalitet, ihærdighed og humør, opsummerer Rasmussen, umiddelbart efter torsdagens træning.

Træneren håber, at lørdagens resultater falder ud til Holbæks fordel, så hans sidste opgave med holdet bliver med hænderne i vejret.

- Vi skal også huske, at Næsby ikke bare kan spille på 0-0, hvis vi så vinder. De er også nødt til at gøre noget, siger Klaes Egel Rasmussen.