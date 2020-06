Julie Højerslev vandt trods håndledsproblemer både sin kamp i førstesinglen og i første damedouble sammen med Amalie Feldskou.Foto: Per Christensen

Holbæks oprykkere tabte til nedrykker fra elitedivisionen

Holbæk Tennis & Padel Klub mænd i holdturneringens 1. division har fået kærligheden at føle efter oprykningen til landets næstbedste række udendørs.

I debutkampen for godt og vel en uge siden blev holbækkerne slået med 4-2 på udebane af Birkerød, og i weekenden fik holdet ikke meget at skulle have sagt på udebane mod Virum-Sorgenfri, der vandt med overbevisende 5-1.