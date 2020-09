Holbæks bedste til hest

Ridning: Ganske mange tilskuere valgte i weekenden at lægge vejen forbi Algestrup Sportsrideklub ved Tølløse, hvor Holbæk-mestrene i dressur og spring skulle kåres for både hest og pony.

Holbæk-mesterskabet er et samarbejde mellem Algestrup Sportsrideklub, Vipperød Rideklub, Holbæk Rideklub og Tuse Næs Køre- og Rideforening, som skiftes til at være vært for arrangementet.