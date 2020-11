Holbækkere seedet i Lillerød

Hun imponerede stort ved EM for U19-spillere, hvor hun var med til at sikre Danmark guldet i holdkonkurrencen.

Benedicte Sillassen stiller også op i damedouble. Her spiller hun sammen med Hillerøds Sofie Karmann, og de to skal fredag forsøge at sikre sig en af de fire pladser via kvalifikationsturneringen.