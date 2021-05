Holbækker vandt etapeløb

Etapeløbet Youthtour er det største af sin slags i Danmark og samler over tre dage i bededagsferien landets bedste cykelryttere i alderen fra 9 til 18 år.

I weekenden var det Roskilde Cykle Ring og Team Cycling Ringsted, der var værter for det fire etaper lange løb, som blev kørt omkring Ringsted, Roskilde og Holbæk. Og da boet blev gjort op, var det den 17-årige U19-rytter Kristian Egholm fra Holbæk, der kom øverst på podiet i sin klasse.

På fredagens første etape blev Kristian Egholm, der er lillebror til World Tour-rytteren Jakob Egholm, nummer seks på en godt syv kilometer lang rundstrækning ved Vigersted nord for Ringsted, der skulle gennemkøres 10 gange.

Anden etapes 14,5 kilometer lange enkeltstart var henlagt til en rute ved dyrskuepladsen i Roskilde, og i dysten mod uret var Kristian Egholm bedst og kørte med et fornuftigt forspring sig i den røde føretrøje, som han var iført på samme dags tredje etape, et 35 kilometer langt gadeløb i Roskilde by.