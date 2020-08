Holbækker bliver landstræner i fodbold

46-årige Morten Rutkjær er i forvejen tilknyttet Holbæk B&I og Holbæk Sportsakademi, og nu kommer han til at efterfølge blandt andre Sepp Piontek som grønlandsk landstræner. Trænerlegenden var grønlandsk landstræner fra 1999 til 2002 og igen i 2004. Aktuelt afløser Morten Rutkjær René Olsen som træner, og han får til opgave at opbygge både landshold og fodbold som sådan i landet, hvor 10 procent af befolkningen på 55.000 spiller fodbold trods svære forhold for sporten.

- Det er vigtigt for os at have en erfaren træner, og med Morten ser vi frem til et godt samarbejde og især til at genopstille vores udendørs landshold. Morten skal stå i spidsen, når landsholdet skal deltage i Island Games i 2021, og vi føler, at han er den rette mand at ansætte til at opnå vores sportslige målsætninger, siger formand for det grønlandske fodboldforbund KAK, Finn Meinel.