Holbækker bag dansk overraskelse

Lokalsport Nordvestnyt - 18. marts 2021 kl. 13:29 Af Christian Dahl

»Dagens største danske overraskelse« skriver Badminton Danmark ved midnatstid om den sejr ved All England, som holbækkeren Rasmus Espersen tog sammen med Christine Busch i mixeddouble.

Parret var taget til England for at stå på reservelisten, og først onsdag fik de at vide, at de skulle i kamp samme dag. Her mødte parret, der er nummer 86 på verdensranglisten, det indiske par Pranaav Jerry Chopra og N. Sikki Reddy, der ligger 54 pladser foran dem på verdensranglisten.

Og med en sejr i to sæt leverede danskerne overraskelsen.

- Det er en rigtig, rigtig flot sejr for Christine og Rasmus. Inderne har før drillet vores bedste par og har masser af kvalitet. Men Christine og Rasmus greb chancen, og det er jo det, vi gerne vil se i landstrænerteamet, så det var rigtig positivt og godt gået, siger landstræner Kenneth Jonassen tl Badminton.dk.

I første sæt gik Espersen og Busch fra 1-1 til en føring på 7-1, og forspringet holdt sig i det leje sættet ud.

I andet sæt skabte danskerne igen en solid føring. Den nåde op på otte point, men efter pausen ved 11 point, hvor danskerne førte 11-3, kom inderne bedre med. Fra 15-6 tog inderne syv point i træk, og så var der pludselig kun to points forskel på de to par. Men danskerne svarede igen med fire point i streg og endte med at vinde sættet 21-17.

Senere torsdag spiller Rasmus Espersen og Christine Busch i anden runde mod det fjerdeseedede hjemmebanepar Marcus Ellis og Lauren Smith, der er nummer ni på verdensranglisten.

All England er en af de turneringen, der giver flest point til verdensranglisten. Alene ved at komme ind i turneringen fik parret 3000 point, og sejren i første runde giver dem yderligere 1800 point. Indtil videre er deres højeste pointhøst for en turnering 2750 point for Swiss Open i år.

Dermed kan parret forvente at tage et pænt hop frem på den næste rangliste.