Foto: Per Christensen

Sara Alting blev Holbæk/Jernløses topscorer med ni mål mod Himmelev. Foto: Per Christensen

Holbæk/Jernløse i forårshumør

Med sejren på kalenderårets første forårssøndag holder Holbæk/Jernløse godt fast i tredjepladsen, og med kun to point op til Hvidovre ser mulighederne for at nå eventuelt oprykningskampe ganske gode ud med fire kampe tilbage.