Holbæk får brug for Mikkel Jensens offensive forcer, når holdet blæser til angreb mod Vejgaard lørdag. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Holbæk vil angribe bundprop Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Holbæk vil angribe bundprop

Lokalsport Nordvestnyt - 19. juni 2020 kl. 14:49 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbæk kan skabe et hul ned til nedrykningspladserne på otte point med fire kampe tilbage, hvis tingene går klubbens vej i weekenden.

Læs også: Illum skal gøre offensiv forskel

Det kræver, at B93 slår Ringkøbing på udebane, men Holbæk kan under alle omstændigheder distancere Vejgaard på sidstepladsen med otte point, hvis Holbæk vinder kampen imod dem i Holbæk Sportsby lørdag klokken 14.

- Tre point vil være et meget stort skridt i den rigtige retning. Men skulle vi tabe, har det nok mindre konsekvenser for os, end det vil have for Vejgaard, siger Holbæks træner Lars Feist.

Men selv om Holbæk generelt står lidt længere tilbage, end de gjorde i efteråret, så vil træneren ikke overlade initiativet til Vejgaard.

- Vi er ikke et hold, der er udpræget trygt ved at stå lavt. Vi har det bedst med at gøre det, vi er bedst til, nemlig at have bolden og skabe fodboldkampen. Vi skal spille vores eget spil, fortæller træneren.

Han fortæller, at han mener, at Holbæks niveau er godt nok til at slå alle hold i rækken, men han erkender samtidig, at der mangler skarphed i begge ender af banen.

- Vi skal nok producere chancerne. Så skal vi bare sparke lortet ind. Sidst mod VSK Århus Kommer deres første mål på en personlig fejl, så får de en chance, de ikke scorer på, på en personlig fejl, og så scorer de på et frispark, målmanden skal redde. Flere chancer havde de ikke. De mål, vi lukker ind, kommer ud af ingenting, og vi skaber fem chancer, vi skal score på, siger Lars Feist.

Han betragter Vejgaard som et godt håndværkerhold, som kan være meget svært at spille imod.

- Det kan blive en rigtig, rigtig svær kamp for Holbæk. Men får vi hul på bylden tidligt, kan det blive en helt anden kamp. Det kræver selvfølgelig, at vi scorer på vores chancer, siger Lars Feist.

Han konstaterer, at Vejgaard spiller 4-4-2 i modsætning til VSK Århus, som stillede op i en 3-5-2, der til forveksling lignede 5-3-2. Men han forventer alligevel ikke den store forskel på de to hold.

- De kommer ikke helt så langt frem som VSK Århus, men de ligner dem på den måde, at de kommer med de klassiske jyske dyder. Det er solidt håndværk og hårdt arbejde. Det kan være lige så godt som flot fodboldspil, men vi er bedre til at spille fodbold. Det er så ikke sikkert, at det er nok, for jeg synes egentlig også, vi spillede bedre end VSK Århus, siger Lars Feist.