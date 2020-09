Se billedserie Fodbold. Pokalturnering. Susu-Holbæk. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Holbæk videre på overtidsmål Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Holbæk videre på overtidsmål

Lokalsport Nordvestnyt - 03. september 2020 kl. 19:48 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debutanten Lucas Jensen blev matchvinder for Holbæk, da 2. divisionsholdet torsdag besejrede serie 1-holdet Suså IF med 2-1 i fodboldens pokalturnering. Dybt inde i dommerens tillægstid scorede den unge debutant med et langskud, der ramte stolpen - og snød de undertippede værter for forlænget spilletid.

Det lignede længe en pokalsensation på kunstgræsbanen i Herlufmagle. Midt i første halvleg bragte hjemmeholdet sig foran på en af halvlegens eneste målchancer. Jonas Bæk sendte et frisparksindlæg i mål på et hovedstød, og den stilling holdt i resten af første halvleg.

Panikken var så småt begyndt at brede sig hos gæsterne, da indskiftede Jonas Bengtsson med et kvarter tilbage udlignede til 1-1 på et langskud. I slutfasen var der chancer i begge ender, men holbækkerne løb med sejren på Lucas Jensens sene sejrsmål.

- Jeg kunne godt genkende vores koncept, og det er positivt, når der var otte nye på holdet i forhold til Thisted-kampen. Men det blev en pokalkamp fordi vi ikke dækkede op og kom bagud. Overordnet set er jeg tilfreds, sagde Holbæk-træner Lars Feist.

Trænerkollegaen Casper Brinn kunne ærgre sig over, at det ikke lykkedes at få forlænget spilletid.

- Jeg er faktisk lidt ærgerlig. Jeg er godt klar over, at Holbæk har mere at skyde med. Men vi havde momenter i begyndelsen af anden havlleg, hvor vi kunne score et eller to mål mere. Så kunne vi måske grave os ned og holde den hjem, lød det fra serie 1-træneren.