Divisions-rutinerede Jonas Bengtsson er på vej tilbage efter en skade og scorede en enkelt gang, da Holbæks andethold i serie 1 vandt over AIK65 Strøby. Foto: Svend Erik Hansen

Holbæk vandt tidligt topopgør

Lokalsport Nordvestnyt - 02. september 2020 kl. 07:48 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det erklærede mål er oprykning til sjællandsserien, og indtil videre har den ambition fået et godt fundament for Holbæks andethold i fodboldens serie1.

Holbæks relativt unge mandskab strøg nemlig helt til tops med tirsdagens hjemmesejr på 2-1 i det tidlige topopgør mod AIK 65 Strøby i Holbæk Sportsby.

Det var divisionsreservernes tredje sejr af tre mulige, og dermed topper holdet tabellen med maksimumpoint foran Raklev og tirsdagens modstander fra Stevns.

I en meget jævnbyrdig kamp mod et Stevns-hold af voksne mennesker med god fysik og en evne til at presse, spillede Holbæk for første gang i sæsonen en god første halvleg og stod ifølge Holbæk-træner Lars Randrup godt på banen.

Allerede efter små 10 minutter kom hjemmeholdet foran, da den nytilkomne angrebsspiller Victor Koch Hansen scorede. Det var boksspillerens første start - og tredje mål i to kampe efter sine to scoringer i weekendens debutkamp mod Avartas andethold.

AIK 65 Strøby, der kom til Holbæk med to sejre over Holbæk United og Svebølle og et nederlag til Herfølge, viste sig som et velspillende hold, der også efter pausen formåede at presse, men uden at komme til de store muligheder.

Heller ikke Holbæk kom til overdrevent mange chancer, men fik alligevel relativt hurtig øget føringen i starten af anden halvleg, da Jonas Bengtsson scorede. Arbejdssomme Bengtsson med den store divisionsrutine er på vej tilbage efter en skade og fik 70 spilleminutter i den forrige kamp mod Avarta og 10 minutter mere i 10'er-rollen mod AIK 65.

Efter Bengtssons scoring forsøgte holbækkerne at kontrollere kampen hjem, men et kvarter før tid blev den i stedet for meget spændende, da Holbæk-keeper Mikkel Kvist gik fejl af bolden uden for feltet, så gæsterne havde nemt ved at reducere.

Holbæks andethold spiller næste gang den 12. september, når Raklev tager imod på kunstgræsset ved Røsnæshallen.