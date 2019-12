Se billedserie Martin Linnet Killemose fra Holbæk er ny i trænerteamet på Davis Cup-holdet. Her ses han som spiller i samtale med holdkaptajn Kenneth Carlsen under en kamp i 2014 mod Luxembourg i Hillerød. Kenneth Carlsen var selv med som spiller, da danmark spillede mod Kenya i Holbæk i 1992. Foto: Mik

Holbæk vært for Davis Cup

Lokalsport Nordvestnyt - 20. december 2019

Holbæk Tennis & Padel Klub fylder til april 100 år, og det får klubben mulighed for at fejre som landsholdsvært. Tennisklubben skal nemlig, i samarbejde med Holbæk Kommune, Dansk Tennis Forbund og Holbæk Sportsby være værter for Davis Cup-opgøret mod Puerto Rico i marts.

Danmark spiller i World Group II play-off, der svarer til det tredjehøjeste niveau i Davis Cup-turneringen. Kampen mod Puerto Rico skal spilles fredag den 6. og lørdag den 7. marts, og det bliver for første gang med landskamprekordholderen Frederik Løchte Nielsen som holdkaptajn.

- Jeg har stærke minder om Holbæk fra min junior-tid, og jeg glæder mig til at komme tilbage. Det bliver specielt for mig at være kaptajn for første gang, og jeg håber, vi får stærk opbakning fra Holbæk og omegn. Vi har et ungt og spændende hold, og vi er glade for at kunne spille foran et dansk publikum, siger Frederik Løchte Nielsen, der med stor sandsynlighed også har det unge stjerneskud Holger Rune ved sin side.

Tennishallen i sportsbyen bliver til lejligheden ombygget til en opvisningsbane, med mobile tribuner. De to hold skal desuden have tre hele træningsdage på banen fra tirsdag til torsdag.

Holbækker i trænerteam Holbæk dannede tilbage i 1992 også hjemmebane for Davis Cup-holdet - i en 5-0 sejr over Kenya. Dengang blev der spillet udendørs på grus, mens landskampen i marts altså bliver afviklet indendørs. Tennisklubben i Holbæk har andre tråde til Davis Cup-holdet - i form af spillerne Mik Ledvonova og Martin Linnet Killemose (tidligere Pedersen), der begge har optrådt på holdet. Martin Linnet Killemose er desuden en del af det danske trænerteam i kampen mod Puerto Rico.

- Stor tak til Dansk Tennis Forbund for muligheden og samarbejdet. Fantastisk at kunne præsentere Davis Cup i Holbæk Sportsby i 2020, hvor vores lokale Holbæk Tennis og Padel Klub har 100 års jubilæum, siger Carsten Damgaard, der er direktør i Holbæk Sportsby.

Også Holbæk-borgmester Christina Krzyrosiak Hansen ser frem til at få besøg af landets bedste mandlige tennisspillere.

- Jeg glæder mig til en rigtig god tennisoplevelse og en masse glade tilskuere. I det hele taget er det skønt at se, hvordan Holbæk Sportsby formår at tiltrække store idrætsbegivenheder som Davis Cup og på den måde give de mange besøgende nogle særlige oplevelser, lyder det fra Christina Krzyrosiak Hansen.

Formanden for Dansk Tennis Forbund, Henrik Thorsøe Pedersen, glæder sig til at Davis Cup-holdet rykker til Nordvestsjælland.

- Vi er rigtig glade for, at vi har mulighed for at vise Danmarks flagskib indenfor tennis frem over hele landet. De frivillige kræfter er vigtige, når vi holder landskamp. Vi mærker, at Holbæk Tennis & Padel Klub virkelig vil det her og bakker fuldt op, så det er ekstremt positivt, udtaler han.

Davis Cup-opgøret mellem Danmark og Puerto Rico spilles bedst af fem kampe henover to dage. Fredag spilles der to singler, mens der lørdag spilles en double efterfulgt at to singler. Alle kampe er bedst af tre sæt.

Billetter til Davis Cup-opgøret mod Puerto Rico bliver sat til salg på ticketmaster til januar.