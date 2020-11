Holbæk trak det korte strå på Fyn

Efter en ellers ganske jævnbyrdig omgang nydelig fodbold mellem to gode tekniske hold, blev det i sidste ende hjemmeholdet fra Middelfart, der lørdag eftermiddag trak det længste strå og vandt med 1-0 over Holbæk i det vigtige opgør om at slippe væk fra den tunge ende af tabellen i 2. division vest.

I starten af anden halvleg kom holbækkerne under pres, og kun gode redninger af Frederik Hansen hindrede hjemmeholdet i at komme foran med et par mål mere.

Offensiven blev trævlet effektivt op af Middelfarts godt kæmpende defensiv, og det kontrastærke hjemmehold kom i slutningen af kampen til endnu et par store chancer for at lukke kampen. Men igen blev det Holbæks velspillende keeper Frederik Hansen, der med et par store redninger sørgede for at afgørelsen - som et præsidentvalg i en amerikansk svingstat - trak ud til sidste sekund af dommerens relativt lange overtid.