Holbæk-trænet atlet til OL i Tokyo

Lokalsport Nordvestnyt - 17. juni 2021 kl. 13:38 Af Kristine Cardoso Kontakt redaktionen

Det nye Badminton Europe Center of Excellence i Holbæk har i den grad båret frugt for den 23-årige peruvianske badmintonspiller Daniela Macías Brandes. Hun er netop blevet udtaget til OL i Tokyo 2020 (21), efter otte år uden peruviansk deltagelse i single kategorien.

For at kvalificere sig til OL har Daniela taget turen til CoE i Holbæk hele fire gange. Hun var med helt fra dengang, hvor Holbæk Sportsby ikke var helt færdigbygget og hun boede med kosteleverne på Stenhus. Nu står faciliteterne helt klar og Daniela Macías roser sportsbyen for at skabe en perfekt sammenhæng for professionelle atleter.

- Danmark er et forbillede inden for badminton, og jeg har altid gerne ville se, hvordan professionel badminton virkelig trænes, derfor har det altid ligget i baghovedet, at jeg ville hertil, siger Daniela Macías entusiastisk.

- Trænerne på CoE er i verdensklasse, og uanset om man er fastboende eller blot kommer for en uge, så får man et skræddersyet program, hvor man får individuel feedback og dialog med trænerne, fortæller hun.

Det internationale miljø der er skabt på CoE bliver fremhævet som værdifuldt. Mangfoldigheden af spillere fra hele verden gør, at badmintonspillerne bliver eksponeret for mange forskellige spilletyper med hensyn til både taktik, stil og psykologi. Det er vigtigt når man skal deltage i OL, hvor der er spillere med fra hele verden.

Corona-problemer

Covid-19 pandemien har gjort det til en særlig udfordring at kvalificere sig til OL. I mange lande har atleter haft adgang til vacciner, men det gælder ikke for Peru. Landet har været et af de hårdest ramte lande under pandemien. På et tidspunkt frygtede Daniela både at risikere sit helbred og sætte sin forberedelse og kvalifikation over styr. Derfor tog hun til udlandet for at blive vaccineret.

I Peru er Daniela Macías et stort idol inden for badminton og hun har været ubesejret i årevis. Siden hun kom i voksenrækkerne har hun ikke tabt et mesterskab i Peru og er femdobbelt vinder i både, damesingle, double og mixeddouble.

Nichesport i Peru

Selvom hun er Peru-mester, så er det er svært at være kvindelig professionel badmintonspiller i Peru. Badminton er en nichesport, så der er ingen lukrative sponsorkontrakter. Budgettet er stramt og det er ikke noget man kan leve af. Derfor har Danielas forældre insisteret på, at hun studerer business administration på universitetet i Lima ved siden af. Danielas mor (Karin Brandes), ved en ting eller to om livet som professionel atlet, da hun er en af de mest folkekære svømmere i Peru, og selv deltog i OL i 1984.

Daniela bor i en kæmpe cremefarvet hjørnevilla, med sine forældre, to brødre og hundene Jagger og Bowie. Hele familien er besat af sport, og hendes to brødre er også Peru-mestre i flere forskellige sportsgrene. Fra barnsben har særligt hendes mor lært hende, at der ikke findes nogen undskyldninger. Hvis man ikke synes, at man har tid, så må man bare organisere sig bedre. Det gør hun så. Op hver morgen klokken 05 for at træne. Universitetet klares fra kl 17-22 og dertil kommer lektierne. Det er et presset program, men det er det hele værd, siger hun.

Mange fravalg

At nå til tops som idrætsudøver koster også afsavn på den sociale front. Særligt årene som teenager var fulde af fravalg. Når man ikke kommer med til festerne, og ikke kan hænge ud med vennerne efter skole, det er der ikke meget forståelse for, siger Daniela. I en periode var hun flov over ikke at kunne komme med, når de andre unge inviterede. Hun kunne mærke at de synes det var en tynd undskyldning, at hun skulle spille badminton. Efterfølgende har hun dog høstet anerkendelse når klassekammeraterne har forstået hendes projekt og kan se, at det har båret frugt.

Hjembyen, Lima, er en millionby (11 mio) med kaotisk trafik og dårlig infrastruktur, så hun bruger timevis i trafikken til og fra træning. En af de ting Daniela sætter særlig pris på ved at træne i Holbæk er, at der er tre minutters gang fra hendes værelse til træningslokalet. Det skaber ro og gør at hun kan fokusere hundrede procent på sit spil.

Atleterne, som træner i sportsbyen, har fri i weekenden. Derfor bliver der tid til at tage et smut til København, hvor hun kigger på butikker, spiser på små restauranter eller tager i Tivoli. Der sker så meget i København, så hun er glad for at træningscenteret ligger i Holbæk. Det er tæt på hovedstaden, men her er mere ideelle rammer; ro, smuk natur, og så er folk rigtig søde, siger hun. Daniela elsker at gå en tur og samle tankerne nede ved fjorden. Indimellem bliver det også til en afstikker til supermarkedet. Daniela går i Lidl eller Netto, hvor hun elsker rodekasserne, og hvor hun altid får købt noget med hjem hun ikke har brug for.

Tilbage til Holbæk

Træningen i CoE har haft stor betydning for Danielas udvikling som spiller. Faktisk er centeret i Holbæk så godt at Daniela Macías - med under to måneder til OL - tager til Holbæk igen i juni for at finpudse formen til Tokyo.

- Træningen i centeret er så fremragende, at man ankommer motiveret, og på grund af den konstruktive feedback man får, så forlader man stedet endnu mere motiveret, det er virkelig, virkelig værdifuldt, siger badmintonspilleren, mens hun gestikulerer vildt med armene.

I 2014 var Daniela Macías med ved ungdoms OL, hvor hun nåede grupperunderne, her var det også første gang hun så danske Mia Blichfeldt i aktion. Rent sportsligt ved Daniela Macías godt, hun ikke kommer på podiet ved OL, og ikke spiller på samme niveau som danskeren, men hun glæder sig over at være blevet udtaget, efter års hårdt arbejde. Hun vil nyde at spille mod de store stjerner, derfor sætter hun slutspurten ind med træningen i Holbæk, så hun kan gøre så god figur som muligt ved OL. Målet er at vinde mindst en kamp.

Nu glæder Daniela sig til OL og til at komme et smut forbi sportsbyen, hvor de sidste elementer skal finpudses sammen med de danske trænere på CoE. Hun vil nyde det, for som Daniela siger, så er CoE »måske et af de bedste badminton-komplekser i verden.«