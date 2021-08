Holbæk-træner: Klassisk sæson-åbner

Der var ikke mange smil i Holbæks omklædningsrum, efter at fodboldmandskabet fra LSF lørdag snød danmarksserieholdet for sejren med en udligning til 3-3 i kampens tillægstid. Holbækkerne formåede efter en flot første halvleg ikke at holde nullet i anden halvleg, og skuffelsen var til at føle.

- Vi spiller en okay første halvleg, anden halvleg var selvfølgelig præget af, at begge hold korrigerer. Fem mål i første halvleg er meget og anden halvleg blev måske lidt mere taktisk, sagde Holbæk-træner Marc Thevis efter sin første danmarksseriekamp med holdet.

Han gav førsteholdsdebut til målmanden Nikolaj Korsbæk og i anden halvleg til Mathias Birk Friis. Men det lykkedes aldrig for gæsterne på Smørum Idrætscenter at ramme samme niveau som i de første 45 minutter.

- Jeg synes vi spillede rigtig godt i begge halvlege. Det vekslede frem og tilbage og de fulgte det taktiske oplæg, nemlig at presse og spille Holbæk hen over midten, sagde LSF-træner Kim Kjærsgaard.

- Holbæk får to standardmål og et selvmål, det var lidt ærgerligt, men jeg roste spillerne i pausen for godt spil. I anden halvleg skulle vi bare fortsætte og vi satsede på at vinde tacklingerne i de første fem minutter og så hvad det kunne skabe. Og vi blev mere og mere farlige og pressede dem længere tilbage. Vi blev mere nærgående, uden at komme til 100 procentschancer. Jeg er sgu' glad i dag, det var et godt helhedsindtryk, vurderede Kim Kjærsgaard.