Der blev tænkt mere offensivt end defensivt i kampen mellem de to traditionsrige divisionsklubber fra Næstevde og Holbæk. Her er Holbæks Magnus Sørensen, til højre, i aktion. Foto: Simon Ydesen

Holbæk til målfest i Næstved

Underholdningsværdien var i top, da Næstved og Holbæk gik sammen om at holde åbent hus i de to forsvar.

Få minutter senere bankede Næstveds tyske midtbanespiller Can Özcans på samme vis udligningen ind fra Holbæks felt, uden chance for Holbæk-keeper Mikkel Kvist.

Næstveds større bredde i truppen blev stille og roligt synlig i anden halvleg, hvor hjemmeholdet var i teten. Det kunne end ikke et rødt kort til Ahmed Hassan ændre på. Derfor var det også helt i tråd med spillet udvikling, da Lasse Nielsen bragte Næstved på sejrskurs med et hovedstødsmål efter 63 minutter.

- Det var en kamp, hvor begge hold ikke gik på kompromis med sin egen taktik, og det gav en meget åben forestilling, sagde Jeppe Illum, der var glad for, at Holbæk fik nettet tre gange.

- Vi har slidt lidt med at score mål i nogle af de tidligere træningskampe, fordi vi ganske enkelt brænder for mange chancer. I dag var vi mere effektive, selv om vi havde mulighed for at vinde til sidst, lød det fra Illum.