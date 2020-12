Holbæk-talenter tæt på top tre

De tre svømmere fra Holbæk Svømme Klub, David Arneskov, Silas Storm Nielsen og Christopher Brown har tilbragt weekenden i svømmebassinet, hvor de ved DM på kortbane har forsøgt at lege med blandt landets bedste. Og i forskellige discipliner kom d tre holbækkere, der er med ved seniorernes DM for førfste gang, ind på placeringer lige uden for podiepladserne.