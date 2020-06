Holbæk tæt på overraskende point

Holbæk var tæt på at tage point fra oprykningsfavoritterne Birkerød. Fra venstre er det Henrik Kirkeskov Nielsen, Christian Lindeborgh, Marcus August Christiansen og Mohammed Reza-Sadeghi Gavanchi, som sammen med spillende træner Mik Ledvonova udgjorde holdet.

Lokalsport Nordvestnyt - 15. juni 2020 Af Christian Dahl

Holbæk spillede for første gang nogensinde en kamp i mændenes 1. division i tennis lørdag. Desværre for Holbæk blev det til et nederlag i debuten.

På forhånd var modstanderen Birkerød udråbt som en af de sværeste modstandere i 1. division øst, men Holbæk slap med et nederlag på 4-2 og var tæt på at hente point.

Holdkaptajn Marcus August Christiansen og spillende træner Mik Ledvonova gik forrest og vandt deres singler, så det var lige 2-2 inden doublerne.

- Det var et drømmescenarie for os at stå med to sejre efter singlerne. Vi havde nok solgt kampen for et nederlag på 2-4 før kampen, fortæller Marcus August Christiansen.

Men Holbæk var faktisk ganske tæt på i begge doubler.

Førstedoublen med Mik Ledvonova og Christian Lindeborgh tabte efter match-tiebreak, og andendoublen med Marcus August Christiansen og Henrik Kirkeskov Nielsen var også tæt på, selv om det blev til nederlag på 7-5, 6-4.

- Jeg begyndte at døje med min skulder, og jeg kunne dårligt løfte armen over skulderhøjde. Vi er bagud 5-1 i andet sæt, men vi kome op og er tæt på at komme på 5-5. I første sæt havde vi gange tabt point efter at have været på 40-40, siger Marcus August Christiansen.

Dermed blev de til et nederlag, som på dagen var bittert, men holdkaptajnen tager mange positive ting med.

Sikker sejr til kvinderne Holbæks kvinder måtte både i indendørssæsonen og sidste års udendørssæson se oprykningen forsvinde på sidste spilledag. Dermed er holdet stadig at finde i 2. division øst pulje 2, hvor holdet lørdag gjorde kort proces mod NTK Amager, som blev sendt hjem med et klart nederlag.

Holbæk vandt hjemme i Holbæk Sportsby med 5-1. Kun Julie Højerslev i førstesinglen tabte sin kamp, da Jovanna Gusak sejrede 6-2, 6-2.

De resterende fem kampe blev alle vundet i to sæt uden problemer.