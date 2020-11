Marcus August Christiansen var oppe mod Hillerøds Philip Scheuer-Larsen og tabte sin tredjesingle efter match-tiebreak. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Holbæk tæt på første sejr Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Holbæk tæt på første sejr

Lokalsport Nordvestnyt - 09. november 2020 kl. 13:33 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen

Selv om Holbæks oprykkere i holdturneringens 1 division også tabte indesæsonens anden holdkamp, var der gode point at hente og opmuntring at spore, da Holbæk Tennis & Padel Klubs bedste mænd tabte lørdagens hjemmekamp med 3-4 til Hillerød.

Da de fire singler og de to doubler var færdigspillet var stillingen helt lige, 3-3, og dermed skulle holbækkernes første hjemmekamp i denne sæson ud i en matchtiebreak, hvor det blev lørdagens oprindelige førstesingle Oliver Frederiksen, der fik fornøjelsen af at stå i den afgørende finale.

Hvem der egenhændigt skulle kæmpe om holdsejren - og det ekstra bonus-point til sidst, blev fundet efter et sindrigt system, hvor holdene skiftedes til at vælge en modstander fra indtil de to spillere var fundet.

Og det blev så Oliver Frederiksen, der skulle op mod Hillerøds andensingle Jonathan Sund Nordahl, som Holbæks Henrik Kirkeskov Nielsen havde slået i to sæt i den ordinære kamp.

I den afgørende match-tiebreak var Oliver Frederiksen meget tæt på at skaffe sit hold den første sæsonsejr med en føring på 8-6, men han gik så lidt i stå og tabte med 8-10.

De skærpede restriktioner på grund af faren for coronasmitte havde helt som planlagt holdt tilskuere væk, og på banerne var spillerne overladt til sig selv uden at have dommere til at afgøre eventuelle tvivlsspørgsmål.

I første herresingle tabte Oliver Frederiksen til en stærk modstander i to sæt, mens Henrik Kirkeskov Nielsen i andensinglen havde lidt startproblemer med modstanderens effektive »Nadal-topspin«. Men efter at være blevet coachet af spillende cheftræner Mik Ledvonova fik Henrik Kirkeskov tæmmet sin modstander og vandt singlen med 6-4, 6-1.

I tredjesinglen måtte Marcus August Christiansen overgive sig efter match-tiebreak mod Philip Scheuer-Larsen med det kendte tennisnavn og det store slag-repertoire.

I Holbæks fjerdesingle var Mohammad-Reza Gavanchi oppe mod en talentfuld juniorspiller, der voldte lidt startproblemer. Men den rutinerede holbækker trak klogeligt tempoet ud at kampen og vandt med 6-4, 6-0.

Mens Mik Ledvonova og Oliver Frederiksen ikke havde problemer med at vinde i to sæt i første herredouble, måtte Henrik Kirkeskov og Marcus August Christiansen se sig slået efter to sæt i anden herredouble.

Holbæk-klubbens kvinder i 2. division spillede også første hjemmekamp i Holbæk Sportsby. Det gjorde de med en sejre på 4-2 over Rødovre.