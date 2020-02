Holbæk tæt på dart-titel

De er regerende danmarksmestre - og havde også drømt om at kunne vinde SM for femte gang, men Holbæk Dart Centers bedste mandskab tabte holdfinalen ved de sjællandske dartmesterskaber, som med dartklubben Vestsjæll-Ænderne som værter, blev afviklet i Svebøllahallen i weekenden.

I mændenes holdturnering havde Holbæk Dart Center og Vestsjæll-Ænderne hver tre hold med, mens Odsherred havde to med.

Og mens Vestsjæll-Ændernes to bedste hold røg ud efter anden runde ligesom Odsherreds hold 2 gjorde det, spillede Holbæk Dart Center og Odsherred Dartklubs bedste hold sig videre til kvartfinalerne, hvor Odherred måtte lade livet.

Holbæk, med de regerende danske mestre Daniel Jensen, Nicolai Olsen, Kenneth Byø og Brian Christiansen, vandt deres semifinale over dartklubben FIOV fra Albertslund, men blev altså stoppet i finalen af Hvidovremandskabet.

Holbæks Jeanette Eilertsen nåede sammen med Odsherreds Tina Thyme hele vejen til semifinalen i damesingle. Her blev begge dog stoppet og måtte nøjes med en delt tredjeplads.

Men undervejs havde Jeanette Eiletsen slået førsteseedede Wanja With fra DK26 i Hvidovre ud. Også den ottende-seedede Marianne Munksø fra Hvidovre blev sendt ud af Holbæks useedede Eilertsen.

I damedouble blev anden runde også den sidste for Holbæk-parret Jeanette Eilertsen/Mia Hesteng og Odsherredduoen Dorthe Glem og Tina Thyme.

Selv om kvatfinalen var endestationen for Holbæks Daniel Jensen, kunne han trøste sig med at han bidrog med den højest mulige lukning på 170. Kun én anden spillere lavede den præstation under SM-stævnet, hvor alle top 10-spillerne på Sjælland var med.