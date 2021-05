Se billedserie Holbæk i blå trøjer var foran 2-0 og 3-2 hjemme mod Fårevejle i serie 1, men tabte kampen 3-4. Foto: Kenn Thomsen

Holbæk tabte vigtigt skridt, da Fårevejle vendte 2-0 til 3-4

Lokalsport Nordvestnyt - 26. maj 2021
Af Christian Dahl

Holbæk B&I mistede et vigtigt skridt i oprykningskampen i serie 1, da de onsdag smed en føring på 2-0 over bord og tabte 3-4 hjemme til Fårevejle.

Fra kampens start var der dog intet, der tydede på, at Holbæk ville få problemer. Holdet maste Fårevejle, som dårligt havde en boldberøring på Holbæks banehalvdel de første 10 minutter.

En meget veloplagt Alain Lokolola var kampen igennem en trussel mod Fårevejles forsvar, og i det fjerde minut erobrede han bolden midt på banen fra Rasmus Hultquist Nielsen og løb alene mod målet og scorede til 1-0.

Syv minutter senere var det Peter Pele Hansen, der med højt tempo brød igennem i højre side. Han sendte et hårdt og fladt indlæg ind, som Fårevejles spillende træner Morten Nielsen fik sendt i eget mål til 2-0.

Fårevejle lignede en groggy bokser, men i stedet for at sætte knock outen ind, gav Holbæk dem en hånd tre minutter senere.

Målmand Frederik Hansen valgte at spille bolden kort ud af eget felt i stedet for at sparke langt, og så tabte en fejlvendt Alexander Stroustrup bolden til Mark Damgaard, som reducerede til 2-1.

Derefter kom Fårevejle bedre med i kampen, men det var Holbæks halvleg og på en god dag havde de scoret et par gange yderligere.

I stedet blev Mark Damgaard dobbelt målscorer fire minutter før pausen, da han udlignede til 2-2 på oplæg af Victor Vejlø, der brød igennem i højre side.

Men kampens store individuelle oplevelse var Alain Lokolola, og i halvlegens sidste minut stjal han bolden fra Morten Nielsen og scorede til pausestillingen 3-2.

Alain Lokolola kunne have lukket kampen fem minutter efter pausen, men hans afslutning ramte stolpen. Og derefter blev det e mere lige halvleg, hvor Fårevejle gradvist overtog.

Midt i halvlegen brændte Mathias Madsen fra to meters afstand, efter Andreas Tonsgaard i venstre side havde slidt sig til mållinjen og sendt et skarpt indlæg af sted.

Fem minutter senere lykkedes det dog for Mathias Madsen at udligne, da han udnyttede et indlæg fra højre.

I slutminutterne forsøgte Holbæk at presse på, men det blev Fårevejle, der vandt kampen, da Mark Damgaard i 89. minut headede bolden i mål efter et hjørnespark.

Dermed misbrugte Holbæk muligheden for at hale ind på Herfølge i topstriden. Holbæk er stadig fire point efter Herfølge på førstepladsen med to kampe tilbage. Og Holbæk kan lørdag blive overhalet af både Svebølle og B73, Slagelse, som er henholdsvis et og to point efter Holbæk og har spillet en kamp mindre.