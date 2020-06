Holbæk tabte varm genstart

Fra anden halvlegs start var holbækkerne under et vist pres uden at blive alvorlig truet før tilbagevendte Birol Serinkanli fik lavet et advarselsgivende frispark uden for feltet. På det efterfølgende frispark scorede Marcus Sloth Jørgensen direkte til 1-2 med et velplaceret spark uden om mur og målmand.