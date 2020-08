Holbæk tabte sæsonpremiere

Thisted fik søndag revanche for nederlaget på 2-0, sidst Holbæk gæstede Lerpytter Stadion i 2006. I sæsonens første kamp i 2. division vandt thyboerne med de samme cifre. Så kan Holbæk bare håbe, at det går som i 2006, og taberen rykker op i 1. division efter sæsonen.

Holdene skulle føle hinanden an fra kampens start, men det blev hurtigt hjemmeholdet, der satte så begivenhederne. I hvert fald målt på antallet af chancer.

I det 13. minut blev det 1-0 ved Mads Vang på et angreb, der blev startet af en sløset tværaflevering midt på egen banehalvdel af Ferdinand Bangsgaard.

Mod halvlegens slutning blev kampen mere åben. Holbæk begyndte at spille sig til chancer i stedet for kun at leve på dybe bolde.