Mikkel Kvist måtte to gange pille bolden ud af nettet. Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Holbæk tabte bundkamp hjemme Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Holbæk tabte bundkamp hjemme

Lokalsport Nordvestnyt - 03. april 2021 kl. 15:55 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Holbæk kom lørdag ned på jorden efter sidste weekends flotte udesejr, da hjemmekampen mod Næsby blev tabt 0-2.

Læs også: Holbæks aarhusianske optur skal forlænges

Holbæk kom tidligt bagud, da Kasper Dreyer headede Næsby foran i det fjerde minut efter et hjørnespark. Bolden blev sparket mod fjerneste stolpe, og selv om målmand Mikkel vist nåede ud til hovedstødet, kunne han ikke forhindre bolden i at springe ind i mål.

Holbæk fik sat nogle gode angreb sammen efter scoringen, men fik ikke afsluttet dem, og i stedet var Marcus de Claville Berthelsen tæt på at øge til 0-2, da han fra 30 meter sendte et frispark på overliggeren i det 20. minut.

Holbæk havde svært ved at skabe store chancer og smed for mange nemme bolde væk.

Det lykkedes dog at sætte et par pæne angreb sammen, men Holbæk havde ikke en reel afslutning inden for rammen i første halvleg.

I stedet blev det 0-2, da et indkast til Holbæk nær eget hjørneflag endte med en bolderobring lige uden for straffesparksfeltet af Næsby, hvorefter Rasmus Espersen kunne score til 0-2.

I anden halvleg skiftede Holbæk fra den vante 4-3-3 til 3-5-2 og skiftede Jonas Bengtson og Triston Hall ind i stedet for Christian Olsen og Casper Jørgensen.

Trods et mere aggressivt udtryk lykkedes det dog ikke for Holbæk at skabe flere eller større chancer.

Samtidig virkede Næsby til at være tilfredse med stillingen, og derfor blev anden halvleg ganske chancefattig. Tættest på var Holbæks Herve Gamys, da han i overtiden headede forbi mål efter et hjørnespark.

Dermed misbrugte Holbæk muligheden for at komme op på siden af FC Sydvest 05 Tønder. I stedet må holdet se sig overhalet af Næsby, der nu er et point foran Holbæk.