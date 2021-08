Mikkel Jensen og Malte Sjørslev er to af profilerne, som har valgt at blive i Holbæk B&I efter nedrykningen tl danmarksserien. De kommer på en svær opgave i aften, når holdet sæsondebuterer mod Næstved fra 2. division. Foto: Anders Kamper

Holbæk starter med svær pokalkamp

Lokalsport Nordvestnyt - 03. august 2021 kl. 10:41 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Det er et af sjællandsk fodbolds klassiske opgør, der spilles, når Holbæk tirsdag klokken 19.00 tager imod Næstved i pokalturneringens første runde på stadionbanen ved Holbæk Sportsby.

Mandefald hos Holbæk Kun seks af Holbæks 18 spillere fra sidste kamp i 2. division er tilbage.

Mikkel Kvist, Malte Sjørslev, Mikkel Jensen, Frederik Nymark, Jeppe Illum og Victor Sørensen er stadig i klubben.

Gustav Gjøg, Triston Hall, Mathias Larsen, Hervé Gamys, Mads Bobjerg Larsen, Casper Jørgensen, Jonas Bengtsson, Tarik Mourhrib, Magnus Sørensen Alain Lokolola, Christian Toftdahl og Frederik Hansen har forladt klubben.

Nye spillere hos Holbæk er Rasmus Jensen, Marcus Stoltenberg, Oliver Rytter og skadede Emil Bjørn. Og det bliver med Næstved som klare favoritter på papiret. Holdet skal i den kommende sæson spille i 2. division, mens Holbæk spiller to rækker lavere i danmarksserien.

Oven i købet har Holbæk haft en stor afgang af spillere og kun to træningskampe til at få spillet på plads.

Holdets nye cheftræner Marc Thevis kommer for første gang til at stå i spidsen for Holbæk i en betydende kamp. Han vil ikke sige meget om startopstillingen, men han mener ikke, at der er plads til eksperimenter.

- Vi stiller med det, vi har. Vi har ikke nok bredde til at lave rotation, siger Marc Thevis.

Startopstillingen vil han ikke ind på, men Holbæk har i deres to træningskampe spillet med Victor Vega, der er nyoprykket seniorspiller, og anfører Malte Sjørslev, der normalt gør sig i offensiven, i midterforsvaret.

Emil Bjørn er hentet hjem til Holbæk som ny forsvarsstyrmand, men han er skadet og er formodentlig ude nogle uger endnu. Derfor kan det godt ligne genvalg til det sammenbragte midterforsvar mod Næstved.

Selv om Holbæk er i en opbygningsfase, vil Marc Thevis ikke nedprioritere pokalkampen.

- Vi går ud til kampen og spiller med alt, hvad vi har. Det gør vi uanset, om det er en træningskamp, en pokalkamp eller en turneringskamp. Vi går altid ind for at vinde. Så må vi se, om det er nok, siger Marc Thevis.

Træneren vil ikke ind på specifikke taktiske valg, men han håber, at Holbæks spillere formår at levere en god indsats.

- Vi skal lykkes med at stå sammen som hold, at aflevere en kæmpe indsats, at være taktisk kloge, at stå ordentligt på banen og at spille på vores præmisser ud fra de aftaler, vi laver, siger Marc Thevis.

Selv om han ikke vil fortælle meget konkret om overvejelserne op til kampen, erkender han dog, at Næstved er favoritter.

- Vi må desværre overlade favoritværdigheden til Næstved. De skal trods alt spille to rækker over os. Men vi vil stadig gøre alt, hvad vi kan, for at prøve at se, om vi kan lave en overraskelse.