Holbæk-jubel, da holdet vandt i efterårets sidste kamp i 2. division. Holbæks optakt til forårssæsonen er skubbet for at undgå coronasmitte. Foto: Mie Neel

Holbæk-start skubbet af corona

Den fysiske træner Aske Lundsgaard er taget til FC Nordsjælland, og first team coach Morten Rutkjær har valgt at stoppe for at koncentrere sig om jobbet som grønlandsk landstræner.